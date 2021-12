El Betis y un plan estratégico a cinco años

El Betis tiene previsto presentar un nuevo plan estratégico a cinco años cuando finalice la temporada, según han desvelado Ángel Haro y José Miguel López Catalán en los medios oficiales del club. Los dirigentes ya vienen trabajando en las líneas maestras del mismo, con la construcción de la nueva ciudad deportiva y la finalización del Benito Villamarín como dos puntos importantes.

"Es un hecho indubitado que el Betis está creciendo, siempre queremos más, pero hemos cumplido en un porcentaje muy alto lo que nos planteamos cuando llegamos. Ahora tenemos otro plan estratégico que esperamos tener finalizado en junio. Hay que darle las gracias a los béticos que nos han apoyado, gente anónima, que siempre hemos tenido su aliento. La crítica es parte, cuando las cosas no van bien, somos los máximos responsables. Igual que ahora hay un reconocimiento. No hay que tener miedo a las críticas", ha comentado el presidente, que ha confirmado que la construcción de la ciudad deportiva se iniciará en abril o mayo, con un plazo de finalización de un año.

"En el fútbol perdemos un partido y te duele por dentro y lo pasas fatal. Esto es fútbol, se va partido a partido y los resultados mandan. Pero nosotros debemos tener otra visión más global, en ciclos de 4-5 años, todavía nos faltan muchas cosas como club. Lo tenemos identificado y es nuestra forma de trabajar. Cada área tiene cosas buenas y cosas a mejorar, eso es lo que queremos. Eso se va a reflejar en el campo y nos va a dar más puntos. Estamos en el proceso del plan, queremos anunciarlo en junio", ha añadido López Catalán al respecto.

"Siempre habíamos marcado que lo más importante era el crecimiento deportivo y de las cuatro últimas temporadas hemos estado dos veces en Europa y en ésta tenemos que seguir en esta línea. Serían 3 de 5, será donde el Betis tiene que estar. Todos los valores de humildad, trabajo y esfuerzo pero con mucha ambición se reflejan en esas personas que trabajan en el club. Funciona muy bien el primer equipo, el área médica, fisios, secretaría técnica… Tenemos muy buenas profesionales comandados por Manuel Pellegrini, está haciendo un trabajo magnífico, y Antonio Cordón. Es un engranaje que funciona, ojalá que sigamos por ese camino", ha señalado también el vicepresidente.

"En determinados momentos de nuestra historia no había continuidad, cuando íbamos a Europa costaba responder en la Liga. Ahora tenemos unas estructuras sólidas, con un gran equipo, un gran entrenador y te permite tener opciones no sólo en las competiciones europeas sino también en las domésticas, que son las que te dan la posibilidad de seguir ahí arriba", ha señalado Ángel Haro, que ha destacado ese crecimiento del Betis: "Por la dimensión que tiene el Betis, por lo que es, porque es un club con alma, hay muy pocos equipos en el mundo que tienen esa capacidad, tiene que estar luchando por Europa. Pero tampoco hay que restarle valor, competimos con equipo con más presupuesto que nosotros. Hay que tener la humildad, tener esa ilusión de tener la meta de estar siempre en Europa pero no desmerecer lo que significa estar en esa lucha. Ha habido momentos complicados, llegamos con una idea clara de transformar la realidad del club y tener el mejor club posible. Sabíamos que si eso lo conseguíamos, tarde o temprano llegarían los resultados. Si tienes una gran estructura aumentas las probabilidades de tener un gran equipo deportivo".