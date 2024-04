El Betis renueva a su joya Tiago Polo hasta 2030

El jovencísimo Tiago Polo ha confirmado a través de sus redes sociales su renovación con el Betis hasta la temporada 2029/2030. El futbolista extremeño de 13 años se ha consagrado como una de las promesas más interesantes de la cantera verdiblanca, hasta el punto de estar inmerso en la dinámica del infantil A pese a estar en edad de pertenecer al infantil B, una categoría por debajo.

Ante su sorprendente irrupción y sus cualidades tan importantes, el club heliopolitano no ha dudado en renovarlo hasta el año 2030, fecha en la que Tiago cumplirá 19 años y probablemente esté jugando en el Betis Deportivo, si es que su carrera futbolística marcha como debería. "Muy contento por mi renovación hasta el año 2029/30 con el Betis. Hay que seguir trabajando", ha publicado el jovencísimo futbolista en sus redes sociales junto a una imagen donde firma su nuevo contrato con la entidad sevillana.

El Betis despeja dudas ante los rumores del Barça

Hace unos meses, a finales de 2023, el FC Barcelona llamó a las puertas de Tiago Polo con el objetivo de ficharlo para La Masía. El club blaugrana acudió a Heliópolis con el mismo objetivo que mantenía cuando firmó a figuras como Gavi, Juan Miranda o Fermín Lopez hace varios años: llevarse una de las joyas del Betis. Sin embargo, la entidad bética, con Miguel Calzado a la cabeza, consiguió retener por aquel entonces a Polo, quien también -con la evidente intervención de sus padres- apostó por continuar en la capital hispalense y ahora ha renovado por muchas temporadas con el objetivo de hacer carrera vistiendo la elástica de las trece barras.

El extremeño ya encadena un par de años deslumbrando a la afición bética pese a su corta edad, pues ha rendido especialmente bien en torneos de mucha visibilidad, como LaLiga Promises o la reciente LaLiga FC Futures disputada en Arabia Saudí. Aunque ojeadores de todo el mundo están pendientes a este tipo de campeonatos y Polo ha tenido varias opciones sobre la mesa en los últimos años para abandonar el Betis, esta contundente ampliación de contrato despeja todas las incógnitas posibles: Tiago Polo y su familia son felices en Sevilla y quieren continuar perteneciendo al club heliopolitano.

Hace unos años, en una entrevista para el Periódico de Extremadura, el padre de Tiago, Santi Polo, que además trabaja de segundo entrenador en la cantera bética, realizaba estas declaraciones: "Tiago tiene cosas...Soy el padre y no me gusta hablar tan bien de mi hijo pero es increíble cómo está cambiando el fútbol. Recuerdo que cuando me llama el Espanyol con 18 años, lo hacen al teléfono fijo de mi padre y él me lo dice a mí. Ahora estamos hablando de un niño de siete años que ya hay equipos de un nivel bueno que me preguntan, me piden vídeos y me dicen cosas sobre él. Tiago apunta maneras, esto es muy largo y que ahora disfrute, se divierta con sus compañeros y Dios dirá si en el futuro tenemos un Polo en el fútbol profesional".