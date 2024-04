Marc Roca, seria duda para recibir al Celta

El Betis ha regresado en la mañana de este lunes al trabajo después del parón liguero debido a la final de la Copa del Rey. El conjunto verdiblanco se ha ejercitado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol con la mente puesta en revertir la compleja dinámica. Después de cuatro derrotas consecutivas, los pupilos del Ingeniero, cuyo entorno niega contactos con la Roma, necesitan regresar a la senda de la victoria si quieren mantenerse en la lucha por los puestos europeos, con el séptimo puesto significando un billete para Conference League gracias al triunfo del Athletic.

El cuadro bético, que se enfrentará al Celta este viernes a las 21h en el Benito Villamarín, se ha entrenado con tres ausencias, casos de Marc Roca, Marc Bartra y Chimy Ávila. El delantero rosarino está descartado para el duelo, pues sufrió una grave lesión en los isquiotibiales en Montilivi, donde además vio la quinta cartulina amarilla de su temporada y está sancionado para esta jornada.

Dos serias dudas y un descartado

Por otro lado, Bartra ya ha cumplido seis meses de baja tras la lesión en el tendón de aquiles que le hizo pasar por quirófano y Marc Roca es seria duda para el encuentro de este fin de semana. El medio centro catalán continúa arrastrando unas dificultosas molestias en el tobillo de las que todavía no se ha recuperado, por lo que es difícil que pueda estar disponible para verse las caras con el equipo vigués.

En cuanto a buenas noticias, el Ingeniero sigue contando en los entrenamientos con la presencia de Youssouf Sabaly y Cédric Bakambu, quienes apuntan a tener minutos contra el Celta en el Villamarín. El lateral arrastraba unas molestias musculares y el delantero está recién recuperado de la lesión de sóleo; ahora, ya recuperados, los dos jugadores africanos tienen opciones de convertirse en figuras importantes para Manuel Pellegrini.