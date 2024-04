Junior Firpo, el enlace entre Mariano Díaz y República Dominicana

El fútbol es un deporte colectivo, de equipo, pero nadie esconde que cada jugador, por naturaleza, tiene ciertos intereses que van más allá de un club. El Sevilla está inmerso en la lucha por la permanencia. Se está jugando la vida cada fin de semana en LaLiga EA Sports, pero el calendario de selecciones también invita a que sus futbolistas piensen en un verano importante para sus países.

Uno de los que está 'llamado' a acabar primando esto es Mariano Díaz. El delantero nervionense no se ha pronunciado públicamente al respecto, pero es consciente de que está ante una oportunidad única. República Dominicana, el país de su madre, estará en los Juegos Olímpicos de París este próximo verano y es un secreto a voces que para el seleccionador sub 21, Ibai Gómez -exjugador de clubes como Athletic Club o Deportivo Alavés-, convencer al ariete sevillista es un objetivo.

La 'llamada' del vestuario

En el último parón de selecciones, Mariano Díaz recibió otro mensaje más del entorno de República Dominicana. Junior Firpo, recordado en la capital andaluza por su paso por el Real Betis, ha sido la gran novedad de la selección caribeña en los últimos meses, ya que ha decidido defender la camiseta de este país en lugar de la española. Por ello, fue el elegido para atender a los medios de comunicación en sala de prensa.

Al ser cuestionado por Mariano Díaz, el lateral del Leeds fue claro y directo. Admitió conversaciones y dejó abierta la puerta de la selección para él: "Sí, he hablado con Mariano. Obviamente es un delantero que ha jugado en grandísimos equipos, que tiene un bagaje en Europa importante y que sabe hacer lo más difícil del fútbol que es meter goles. Por supuesto que me encantaría tenerlo aquí. Ya sabe que ya se lo he dicho varias veces, pero espero tenerlo algún día con nosotros y si él desea venir aquí, seguro que todos lo esperaremos con los brazos bien abiertos". "Primero tiene que tenerlo claro, tiene que tener las ganas de estar aquí y de implicarse con este proyecto, y si es así pues bienvenido sea", remató.

República Dominicana espera a Mariano Díaz y la oportunidad de disputar unos Juegos Olímpicos es única. Su temporada, eso sí, está manchada, otra vez, por las múltiples lesiones. Una complicada tendinitis en su rodilla le ha obligado a perderse los últimos meses de competición y, aunque ya está recuperado, el delantero no entra en los planes de Quique Sánchez Flores.

Es del gusto del técnico madrileño, quien llegó a pedir su fichaje para otros proyectos deportivos, pero las urgencias del Sevilla y el momento de los otros atacantes nervionenses han 'borrado' a Mariano del mapa. La temporada 2023/24 será para olvidar: algo menos de 300 minutos y ni una participación directa en goles -salvo el penalti forzado ante el Deportivo Alavés-.