Borja Iglesias y Juanmi, la pareja del gol en el Betis con la vista puesta en la final de Copa

El Betis de Manuel Pellegrini es uno de los equipos más goleadores de Europa y buena parte de ese excelente rendimiento corresponde a Borja Iglesias y Juanmi, la pareja del gol en verdiblanco. Los registros de ambos atacantes han elevado capacidad ofensiva del cuadro heliopolitano, después de que sumen casi el 40% de los tantos del equipo bético entre todas las competiciones.

18 dianas ha logrado Juanmi en la mejor temporada de su carrera. Partiendo desde la banda izquierda pero pisando los terrenos de un delantero centro, el de Coín ha exhibido su olfato goleador. 14 goles en la Liga –el segundo mejor español tras Raúl de Tomás–, dos goles en la Liga Europa y otros dos en la Copa del Rey acumula Juanmi.

"He visualizado más la victoria del equipo que un gol mío. Estamos en un año muy bonito y ojalá podamos culminarlo. Si se da la ocasión de hacer un tanto, ojalá pueda hacerlo", comentó el malagueño, que le dedicó su último tanto ante Osasuna al propio Borja Iglesias, que no pudo participar en ese partido. "No hemos hablado de eso. La relación que tengo con Borja va más allá del campo. Lo importante es conseguir la victoria y ya habrá momento para celebraciones".

Si los números de Juanmi lo han colocado entre los jugadores decisivos de la temporada bética, otro tanto ocurre con Borja Iglesias, que incluso le ha ganado la partida a Willian José, el fichaje del verano para reforzar la delantera.

El mejor año del Panda en el Betis

"Me gusta imaginarme en el partido, las acciones no sólo de gol, sino transiciones o defensivas, para estar preparado. Me he visto haciendo gol, pero también celebrando el de Juanmi. Es bueno hacer ese trabajo personal, pero lo importante es que ganemos el partido", comentó el Panda, el máximo realizador bético en la Copa del Rey.

17 tantos lleva anotados el gallego en esta campaña, con nueve en el campeonato liguero, cuatro en la Liga Europa y otros cuatro en la Copa del Rey, entre ellos dos en las semifinales ante el Rayo Vallecano que fueron decisivos para que el cuadro verdiblanco se clasificara para la cita en La Cartuja. "Para mí es el partido más importante de mi carrera, sí. Nunca he jugado una final, como yo estamos muchos. Estamos felices de todo el proceso, ha sido una Copa muy bonita para el Betis y con ganas de celebrarla si somos capaces de ganarla", aseguró Borja Iglesias.

Tanto el gallego como Juanmi son ejemplos de superación. Si las lesiones castigaron al de Coín tras su fichaje por el Betis, la ansiedad le pudo a Borja en su primera temporada como verdiblanco. Incluso el propio delantero ha confesado que Pellegrini mantuvo una dura charla con él que acabó dando sus frutos. "Me llegó a decir que estaba decepcionado conmigo en alguna ocasión, que tenía que hacer más, que me había visto hacer más, que podía...", declaró el delantero, que ayer destacó ese cambio experimentado: "Tenemos una edad ideal y hemos currado mucho para vivir esto. Nuestro primer año no fue fácil aquí y tiene mucho mérito haberle dado la vuelta. Hemos trabajado mucho y ahora queremos devolver la confianza y el buen trato que recibimos en aquellos momentos".

"Hay que mantener la calma en la final frente al Valencia"

Si Canales y Fekir apuntaron a la responsabilidad como uno de los puntos a manejar por el Betis de cara a la final, para Borja y Juanmi lo principal es que el equipo verdiblanco imponga ese fútbol ofensivo que viene realizando todo el año. "Nos centramos en que se vea el Betis que nos gustaría, que seamos el Betis de esta temporada, protagonista, jugando en campo contrario y creando ocasiones. El equipo está concienciado, sabe que tiene que hacer muchas cosas bien para ganar, pero como en cada partido. Estamos tranquilos y con ganas de disfrutar un partido bonito", manifestó Borja, que quiere seguir con ese idilio con la Copa del Rey.

"Vamos a tener delante un grandísimo rival y un entrenador que ha preparado el partido sabiendo que es su carta de la temporada. Debemos centrarnos en nuestro juego porque si jugamos como sabemos hacerlo vamos a tener nuestras opciones", agregó Juanmi, al que no le afecta la presión: "Ya sabemos que es un partido importantísimo, pero tienes que estar tranquilo y mantener la calma. Cada uno tenemos nuestros métodos para lograrlo, como estar con la familia para desconectar y encarar el partido de la mejor manera".

La sintonía entre Borja y Juanmi es absoluta, tanto dentro como fuera del césped. "Cuando conectas así con un compañero hay que aprovecharlo", señaló el gallego, sonriente e ilusionado con la posibilidad de levantar un título con el Betis. "Sabemos que la afición nos va a apoyar en la calle y en el estadio", señaló el de Coín, siempre con una mirada de complicidad hacia su compañero. Y es que ambos forman la pareja del gol en Heliópolis, una garantía para esa cita especial en La Cartuja.