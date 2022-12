Borja Iglesias, opción del Atlético si vende a Joao Félix

Con contrato hasta 2026 y más de 100 millones de cláusula. Son los números de Borja Iglesias que hay que poner sobre la mesa antes de valorar que el delantero bético pueda ser el objetivo del Atlético de Madrid en caso de vender a Joao Félix, apunta Marca.

El gallego sería el primer objetivo delconjunto colchonera si logra un traspaso millonario de Joao Félix, quien tiene una relación tensa y totalmente rota con Diego Simeone. El club rojiblanco ya ha vendido a Matheus Cunha al Wolverhampton por unos 50 millones de euros y en caso de que el portugués saliese también se apunta a la opción de Borja Iglesias como recambio en la vanguardia.

La situación económica del Betis es preocupante y ya dijo Ánel Haro en la Junta de Accionistas que si se producía una salida inesperada tendrían que valorar alguna incorporación. El Betis tiene a todos los futbolistas en el escaparate y no puede decir que no a una suculenta oferta, aunque en verano los clubes ya llegaron en "busca de rebajas", se dijo en la junta, por lo que se decidió "no mal vender".

Borja Iglesias tiene 29 años y tras un mal inicio ahora es santo y seña en el Betis de Manuel Pellegrini. Esta campaña suma ya ocho goles en 18 partidos oficiales, además de tres asistencias, aunque sobre todo su valor viene dado por elimportante papel de la pasada campaña con 19 tantos. ambién hay que valorar que el jugador es feliz en Sevilla y en el Betis, aunque con las deudas a corto plazo por pucho que al club se le haya concedido 65 millones de un crédito para abordar dichas deudas, una venta cuadraría números.

Joao Félix quiere salir del Atlético y el Atlético quiere darle salida a Joao Félix, por el que pagó 120 millones en su día.