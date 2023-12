Borja Iglesias y su segundo partido completo esta temporada: "Me he encontrado bien"

El ariete bético Borja Iglesias disputó los 94' en la derrota del Real Betis ante el Sparta de Praga en la quinta jornada de la UEFA Europa League. El delantero volvió a jugar un partido completo por segunda vez esta temporada, después de hacer lo propio frente al Getafe CF en el Coliseum, donde asistió a Marc Roca en el solitario gol verdiblanco.

El punta gallego no está teniendo este curso todas las oportunidades que le gustaría, como él ha reconocido en diversas ocasiones ante los medios de comunicación. De hecho, en algunos momentos ha llegado a ser incluso la tercera opción de Pellegrini, quien ha preferido utilizar a Ayoze de '9' o apostar por Willian José, en estos momentos el titular indiscutible gracias a su buena racha goleadora.

El Panda prioriza los intereses del grupo

"Hubiera preferido haber jugado menos y que el equipo hubiera ganado", reconoció Iglesias en la zona mixta del Generali Arena, justo después de digerir la derrota contra los checos. El santiagués, que en Praga no cuajó un mal partido, falló una clara ocasión de gol en la primera mitad que hubiera cambiado el rumbo del encuentro. Tras un buen recorte para superar al defensor, Borja no afinó en última ejecución y se estrelló en Vindahl Jensen, el portero danés del Sparta de Praga, quien achicó con éxito.

El delantero verdiblanco dejó a las claras la postura del grupo de cara a la última jornada: "Vamos a salir con el Rangers igual que si hubiéramos ganado aquí por 0-3, porque es la filosofía de este equipo: ir a ganar siempre", avanzó el gallego, quien luego mostró su compañerismo e interés por el bien colectivo: "Me he encontrado bien, aunque mejor si hubiéramos ganado. En la primera parte he dado continuidad al juego, he generado un par de ocasiones, he ganado duelos aéreos... me he encontrado bien".

Pellegrini alabó al atacante gallego

En la misma línea que Borja Iglesias se mostró el técnico Manuel Pellegrini. Pese a la escasa confianza que está depositando en su ariete, el Ingeniero valoró en rueda de prensa positivamente su actuación: "Los análisis individuales los hago habitualmente con los jugadores, pero creo que Borja hoy mejoró muchísimo su juego. Le faltó meter las dos ocasiones de gol, pero como todo goleador a veces convierte y otras no", recalcó el preparador chileno después del duelo europeo.

"Hoy mejoró muchísimo"

Más tarde, Pellegrini, quien apostó por Borja Iglesias para el partido completo, continuó elogiando su encuentro: "Participó bien en el juego y nos hizo crear jugadas, sobre todo en el primer tiempo. Tuvimos dominio, y dentro eso el juego de Borja fue importante", concluyó.

¿Competencia para Willian José?

Pese a la buena actuación de Borja Iglesias en tierras checas, como considera el entrenador bético, el punta brasileño Willian José se encuentra completamente enrachado, por lo que apunta a ser titular este domingo en Almería frente al equipo de Garitano.

Con diez goles entre liga, Europa League y Copa del Rey, 'El Tigre de Alagoas' ya está a un solo tanto de igualar sus mejores números vistiendo la elástica verdiblanca, cifras que complican la competencia para un Borja Iglesias que debe mejorar su rendimiento si quiere continuar teniendo minutos desde la titularidad.