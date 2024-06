Calzado ofrecerá la continuidad a Arzu en el filial en Primera RFEF

Miguel Calzado, director de Fútbol Formativo del Betis es un hombre feliz. Esta campaña ha habido canteranos en la dinámica del primer equipo, el juvenil se proclamó subcampeón de la Copa de Campeones y el filial logró el domingo en Pontevedra el ascenso a Primera RFEF.

Los resultados de los escalafones inferiores son para estar muy satisfechos, pero el dirigente bético va más allá y mostró su felicidad "por cómo ha evolucionado todo y han crecido los jugadores más allá de los resultados que es lo que valoran más los aficionados, porque no ven el día a día", indicó en Onda Deportiva Sevilla. De hecho, Calzado pone el foco, por ejemplo, en la forma en que afrontó el Betis Deportivo la vuelta de la eliminatoria de ascenso en Pasarón: "El filial, que es un conjunto muy joven, ha demostrado ser capaz de aguantar la presión del resultado y ambiental, algo que acerca a los jugadores a un futuro profesional en Primera División".

En este sentido Calzado mostró interés del club en que Arzu continúe al frente del Betis Deportivo en Primera RFEF: "Tenemos pendiente una reunión con él, pero nuestra intención es que siga", afirmó el directivo, que dejó claro que el modelo de trabajo del departamento que encabeza no variará su plan de ruta: "El ascenso ayuda. Los hemos visto compitiendo en unos play off muy duros y competitivos. La Primera RFEF es una categoría complicada y exigente con rivales con presupuestos grandes importantes en equipos de capitales de provincia con el objetivo de subir a Segunda División y con jugadores de un nivel superior, pero cambiaremos nuestra filosofía. Tendremos la misma exigencia, con más continuidad, con el objetivo de que se formen en un contexto competitivo para que estén lo mejor preparador posible por si el primer equipo los necesita".

El máximo responsable del fútbol base verdiblanco se ha referido también al histórico logro del equipo juvenil, que se estrenará la próxima temporada en la Youth League. "No vamos a cambiar mucho la hoja de ruta de estos años. Esto no es cuestión de adelantar procesos, se trata de darle al futbolista lo que necesita en cada momento. Assane por edad debía haber jugado la Copa de Campeones y estaba en Primera División. Todo jugador que pida paso se le dará. No nos obsesiona Primera RFEF y Youth League. Los jugadores están preparados y trataremos de hacer equipos competitivos, pero el objetivo es formar futbolistas", destacó Calzado, quien explicó que aún n se ha decidido dónde jugará el juvenil los partidos de la competición europea: "Ese tipo de competiciones te exige ciertas condiciones de los estadios y del entorno. No sabemos si jugaremos en la Ciudad Deportiva Luis del Sol o en la Rafael Gordillo. Dependerá de las exigencias de la UEFA", ha explicado Calzado.

Lo que está claro es que la nueva Ciudad Deportiva Rafael Gordillo "ha cambiado la vida" a la cantera. "Es un medio muy potente para desarrollar jugadores con herramientas de primer nivel que nos permite implementar otros procesos formativos. En la Ciudad Deportiva Luis Del Sol no teníamos espacio para hacer más de lo que hacíamos. Hemos ganado en eso y en poder de atracción a jugadores", apuntó.

Respecto a la importancia de contar con jugadores formados en la casa que "evidentemente, un canterano te da un sentido de pertenencia que, a priori no tiene un extranjeros, porque vienen de abajo sienten el Betis y al conocer desde el minuto uno está por encima de alguien que venga de fuera". "Mientras más canteranos haya el primer equipo, muchísimo mejor, pero dependerá de la planificación de la primera pantalla y de lo que opine el míster", finalizó Calzado.