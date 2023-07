Canales, despedida entre grandes capitanes del Betis

Canales se bajó del avión, procedente de Inglaterra, a última hora del sábado y el domingo pro la noche ya cenaba con amigos para despedirse. Su traspaso al Rayados de Monterrey se hizo oficial a primera hora de la tarde, cuando la mayoría de los béticos hacían la digestión y seguro que la noticia no fue bien dirigida por muchos. Las cifras definitivas no han trascendido, pero no variarán mucho de las ya publicadas de 10 millones fijos y otros cinco en variables.

En un acto montado casi a la carrera nadie quiso faltar. Desde la directiva a todos sus compañeros, incluido Marc Bartra, uno de los últimos en llegar aunque ya coincidió con el cántabro en años anteriores. Su familia lo acompañó en este momento especial y los dirigentes mexicanos aprovechaban para entender lo que ha supuesto Canales, una de esas jóvenes promesas que el Real Madrid engulle y que supo reinventarse y levantarse para superar tres lesiones graves en las rodillas (la última a finales de 2015 y tras la que regresó ya en la siguiente campaña) que a cualquier otro le hubieran hecho colgar las botas.

Pero los genios sacan lo mejor de sí en los peores momentos. Y con todo el esfuerzo del mundo y el apoyo de los suyos dejó atrás esos reveses, propios del fútbol, para alcanzar su madurez vestido de verdiblanco desde 2018. En el Benito Villamarín sacó la varita de mago a pasear y volvió a crecer de la mano de un club al que hizo grande de nuevo en el campo.

Así se lo recordó Ángel Haro, presidente de la entidad, en su acto de despedida: "Has encarnado como nadie el crecimiento del Betis. Sabíamos que en 2018 venía un jugador importante, pero no podíamos imaginar la magnitud de lo que serías para la historia del Betis. Pocos jugadores encarnan la superación como tú", dijo el dirigente al futbolista cántabro, añadiendo que "los béticos cuando quieren lo hacen de verdad y ese cariño que te llevas es merecido". "Eres una gran persona que encarna valores como el compromiso, la humildad, el trabajo o la cercanía. Hay que felicitar al Rayados de Monterrey, porque se lleva a un gran jugador que os hará más grandes como ha hecho con el Betis".

"Esto no es un adiós porque ésta será siempre tu casa. Quiero darte las gracias por todo lo que has aportado. Gracias por tu magia, por tu fútbol y por ser como eres", finalizó Haro.

El adiós de los capitanes

Los que hasta hoy eran sus compañeros tampoco quisieron fallar. Estuvieron todos presentes en el acto y el capitán Guardado, emocionado, destacó sus "sentimientos encontrados". "Se me va un amigo. Se va a mi país, a un club muy importante que ojalá aproveche la persona que es. Él vive su profesión de una manera como pocos lo hacen y lo que pueda aprender el fútbol mexicano de él será bueno", aseguró el mexicano.

Joaquín, por su parte, se estrenó en un acto del club en su nuevo cargo, aún por definir. "Se marcha una persona genial en lo personal y profesional. Me hubiera gustado, ahora que voy a ver el fútbol desde la grada, ver a Canales desde otro punto de vista. Fue un regalo del fútbol compartir vestuario con él", indicó el portuense, que afirmó que Canales ha sido "parte importante del crecimiento deportivo del equipo". "Él tiene mucha culpa del crecimiento deportivo de estos años en el Betis. Se ha ganado en poco tiempo el respeto y la admiración de todos y hay que agradecerle lo que ha hecho en el Betis".

Y es que Canales se marcha con honores. Sin ser canterano ni, siquiera, haber pasado toda su carrera en Heliópolis. Muchos jugadores pueden decir que han estado cinco temporadas en un mismo club, pero pocos pueden sentir ser parte de él como Canales y el Betis.