Chadi Riad borra la sombra de Luiz Felipe, pero el Barça lo escruta

En el fútbol, muchas veces surgen descubrimientos por pura necesidad y es lo que le ha sucedido al Betis de Manuel Pellegrini con Chadi Riad, que ha pasado en apenas tres meses de forzado remiendo, a pieza fundamental del engranaje defensivo, hasta el punto de que el Barcelona, que lo cedió, se plantea recuperarlo el 30 de junio, como apuntan los medios afines al club azulgrana.

El contrato de cesión refleja una opción de compra, ya obligatoria para el Betis, al haber debutado Chadi en el primer equipo. El club verdiblanco se quedaría con el 50% de los derechos federativos del defensa a cambio de 3 millones de euros. A su vez, el Barça tiene una opción de recompra por 7 millones de euros, que puede ejercer en julio de 2025, con lo que el Betis, en cualquier caso, lo disfrutaría una temporada más.

Limpio Chadi Riad sólo ha cometido seis faltas en sus 13 jornadas; ha recuperado 66 balones y ganado 46 duelos (el 61%)

El jovencísimo central mallorquín, internacional por Marruecos y que está en la lista previa para la inminente Copa África, fue una apuesta personal del director deportivo verdiblanco, Ramón Planes, y el rendimiento del chaval, también sus números (a veces una cosa no va pareja a la otra), le dan la razón con rotundidad. Trece partidos de Liga ha jugado, con una sola derrota en su estreno y luego una docena de encuentros de rendimiento notable y ni un partido perdido más, 4 victorias y 8 empates. Todo ello, con un expediente disciplinario impoluto: ni una sola amonestación.

Que Manuel Pellegrini acogió con frialdad la llegada de Chadi lo refleja su decisión de dejarlo fuera de la lista de inscritos para la Europa League, lo que, a la larga, algo ha tenido que ver con que el Betis se haya dado el batacazo continental: Marc Roca no ha dado el mismo juego como central y encima, su salida del eje de la medular ha dejado un equipo mucho menos sólido. Chadi entrará en la lista europea (tres cambios admite sólo) y el Betis, mientras, tratará de aprovechar la reapertura del mercado invernal para reforzar una demarcación muy cogida con alfileres mientras Bartra siga en el dique seco.

El gran entrenador chileno le tendió un pulso al Betis para que finalmente Luiz Felipe se quedara al margen del mercado por la carestía de centrales, pero llegó la oferta irrechazable del Al-Ittihad árabe por el rudo defensa brasileño y allá que se fue a compartir liga con Cristiano Ronaldo.

El debut de Chadi Riad de verdiblanco no fue nada menos que ante el Barcelona, vigente campeón de Liga, en Montjuïc, dentro de aquel extraño once con el que Pellegrini pareció transmitir una queja a su consejo. Era la quinta jornada, 16 de septiembre, y de ese doloroso 5-0, Chadi no guardará un buen recuerdo por su actuación, aun con el evidente atenuante de su falta de experiencia.

En la sexta jornada, en el Benito Villamarín ante el Cádiz, el marroquí volvió a la suplencia en favor del acompañante predilecto de Pezzella, Marc Bartra. Pero la lesión del central catalán abrió aún más el agujero del centro de la defensa y Pellegrini no tuvo más remedio que darle más cancha a Chadi en la Liga.

El zaguero palmesano se ha acoplado a las mil maravillas con el jefe, Germán Pezzella, que está siendo un inmejorable instructor. Por algo el campeón del mundo se ha erigido en un pilar básico del equipo, más aún sin Guido por delante. Chadi ha jugado todos los minutos desde la jornada séptima a la decimo octava, salvo 45 minutos de la octava ante el Valencia en casa y 31 minutos ante el Mallorca, también en el Villamarín, que se retiró por unas molestias que luego no fueron a más.

El joven central ha mostrado una enorme personalidad en estos tres meses. Su intensidad y concentración es extrema, como su velocidad de reacción en los duelos (a veces debe pisar el freno y no lo hace, lo que irá corrigiendo con la experiencia). Su solvencia por arriba, tanto en colocación como orientación de los despejes, también es óptima, y con la pelota no suele cometer errores en zonas calientes.

Ha ayudado a que Chadi se asiente en el equipo el hecho de que le hayan respetado las lesiones. En eso, y en su habilidad para esquivar las amonestaciones, el Betis ha salido ganando con claridad con respecto a Luiz Felipe, quien en la pasada Liga, no estuvo disponible en doce partidos, nueve por diversas dolencias y tres por cumplir sanción tras haber sido expulsado con roja directa: le pasó en los dos partidos ante el Celta y un tercero, contra el Athletic en Heliópolis.

El marroquí ha evidenciado hasta ahora que también él puede defender con agresividad y valentía, como Luis Felipe, pero sin traspasar ese límite reglamentario que a veces cruza el actual zaguero del Al-Ittihad. Por ello, cada vez es más palpable que la vigorosa irrupción de Chadi está borrando la figura de Luiz Felipe, aunque aún esté fresca: jugó las primeras cuatro jornadas de esta Liga.