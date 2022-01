Ni Joan Jordán ni Koundé podrían jugar la reanudación del derbi

El Sevilla debe reanudar el derbi de Copa del Rey ante el Betis más mermado de lo que estaba ya antes de partido. De entrada, no podría jugar Koundé, a no ser que hubiese mejorado de su dolencia, ya que finalmente no fue inscrito en el acta, pese a que partía como titular. Y tampoco podría jugar Joan Jordán, a no ser que se salte la baja médica, u obtenga el alta, tras la prescripción facultativa de que debía guardar 24 horas de observación domiciliaria por el golpe en la cabeza, como dicta el protocolo médico en estos casos.

Así, Julen Lopetegui sólo podría utilizar en principio a los futbolistas que estaban inscritos en el acta por De Burgos Bengoetxea y no podrá suplir con un futbolista nuevo a Joan Jordán, aunque el reglamento es incierto en este aspecto. De esta forma, el Sevilla parte para los 49 minutos restantes, cuatro hasta el descanso y la segunda parte, en teoría, con los 22 futbolistas que estaban en el acta, contando a Joan Jordán, que por ahora no podría jugar por prescripción médica. Pero no es descartable que haya cambios en el acta y puede haber algún futbolista de alta en la misma.

Koundé se probó en el calentamiento y no pudo jugar el partido. En ese momento, el delegado del Sevilla comunicó a De Burgos Bengoetxea que el central francés salía de la convocatoria para inscribir a un tercer portero que estaba en la expedición sevillista, el canterano Adrián González, que acompañaba como reserva a Alfonso Pastor, el titular, y Alberto Flores, el único suplente en la primera lista que dio Lopetegui.

En principio, Lopetegui dio una convocatoria de 22 futbolistas, que sí incluía lógicamente a Koundé, quien partía como titular antes de probarse. Pero luego tuvo que rectificar cuando el futbolista se retiró dolorido del calentamiento por el golpetazo ante el Getafe. E incluyó en la lista definitiva a Adrián González, portero del filial, una vez que rectificó también el once, metiendo a Óliver Torres, que estaba en principio en el banquillo, por Koundé y retrasando a Gudelj.

La interpretación de la norma es clave. El juez único Rafael Alonso Martínez prohíbe hacer cambios en cuanto a los inscritos en el club, según el artículo 242.1 del Reglamento General de la RFEF: "En el caso de que por suspensión de un encuentro ya comenzado deba proseguirse en nueva fecha, sólo podrán alinearse, en la continuación, los futbolistas reglamentariamente inscritos en el club el día en que se produjo tal evento, hayan o no sido alineados en el período jugado, y que, de haberlo hecho, no hubieran sido sustituidos ni ulteriormente suspendidos por el órgano de competición como consecuencia de dicho partido, salvo que la suspensión fuere por acumulación de amonestaciones derivada de una última producida en el encuentro interrumpido".