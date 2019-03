El futbolista del Betis Diego Lainez se encuentra concentrado con México de cara al segundo amistoso que los aztecas disputarán en la madrugada del miércoles (03:00) ante Paraguay en Santa Clara (California, Estados Unidos).

Y en una entrevista al canal Televisa ha analizado su situación actual en el cuadro verdiblanco, donde se encuentra muy a gusto: "Se hablaba de que no jugaba, y sólo no jugué dos partidos en dos semanas, pero antes jugué diez en dos meses. Sí he tenido actividad. El Betis es la mejor opción, estoy feliz de haber tomado esa decisión, por cómo estoy aprendiendo y creciendo en todos los aspectos".

Lainez entiende que el salto al Betis, al fútbol europeo, requiere un periodo de aprendizaje para ir, poco a poco, ofreciendo muestras de su calidad, como ya se ha visto en algunas de sus actuaciones con la elástica verdiblanca: "Me he sentido muy bien en España, estoy muy bien y espero seguir aprendiendo y seguir jugando".

Por último, el joven futbolista del combinado azteca dejó en claro que, pese a todo lo que ha vivido a sus 18 años, intenta estar centrado en el presente y no mira más allá: "Soy Diego Lainez, siempre voy a ser el mismo, con mis papás, a mis hermanos, la gente que quiero, sólo juego fútbol y hago lo que me gusta, dar lo mejor de mí tanto por mi equipo como por la selección".

Además, Lainez recibió ayer los halagos de Cecilio Domínguez, futbolista paraguayo de Independiente de Avellaneda que coincidió con el bético en el América. "He compartido dos años con él y sabemos que es un gran jugador que puede cambiar el rumbo de un partido y nos debemos cuidar mucho de él. Está en España, está creciendo en su fútbol y lo considero un gran jugador", declaró en la conferencia de prensa previa al encuentro entre ambas selecciones.