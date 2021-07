No es habitual que un jugador cumpla 40 años en activo y al más alto nivel, de ahí que el mundo del fútbol se rindiera ayer con Joaquín Sánchez. Desde LaLiga a la FIFA pasando por la UEFA o el propio Betis, todos felicitaron al capitán verdiblanco en su cuarenta cumpleaños.

"Un año más de MAGIA. Un año más de ALEGRÍA. Un año más de FÚTBOL. Un año más de sentimiento por el Real Betis ¡Muchas felicidades, @joaquinarte!", expuso el perfil de LaLiga en las redes sociales. "Feliz 40 cumpleaños a una leyenda del Real Betis que sigue protagonizando y estableciendo récords en una de las mejores ligas del mundo. ¡Que tengas un buen día, Joaquín!", escribió la FIFA en su perfil mundial de las redes sociales y que acompañó con fotografías del capitán bético tanto con el Betis como con la selección española. "¡Un histórico del Real Betis está de cumpleaños! ¡Felicidades, @joaquinarte!", señaló, por su parte, la UEFA, que recientemente ya recordó que el portuense volverá a la Liga Europa en esta temporada.

🎂 Happy 40th birthday to a @RealBetis legend still starring and setting records in one of the best leagues in the world. Have a great one, Joaquin! 🟢⚪️🟢@joaquinarte | @SeFutbol | @LaLigaEN pic.twitter.com/EmgFgdakt3