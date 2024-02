Fornals y su ausencia en la Conference: "Pellegrini me dio una explicación lógica y válida"

Junto al Chimy Ávila ha sido también presentado Pablo Fornals, muy contento por haber comenzado una nueva etapa en su carrera.

Cambio de ciclo

"Mi tiempo en Inglaterra se estaba acabando. Me identifiqué tanto con el West Ham y estaba tan contento de mi paso allí que tampoco me veía jugando en otro equipo que no fuera el West Ham. Por eso mi referencia a que el tiempo se acababa allí. En el momento que el Betis me muestra interés no había ojos para otra cosa. Mi mujer es bética desde hace mucho tiempo. Una vez tuvimos la llamada del Betis tampoco había mucha dudas, queríamos venir aquí".

El final del mercado

"Tuvimos tres días de altibajos. Las últimas horas fueron de mucho estrés porque yo venía de despedirme de mis antiguos compañeros. Parecía que estaba todo hecho, pero no. Ese día creo que ni familia ni la familia bética dormimos. No podíamos con todo lo que teníamos en la mente, pero al día siguiente cuando se cerró fue un alivio".

Pellegrini

"Con respecto al míster, lo conocéis bien. No es un hombre de muchas palabras, lo poco que hemos hablado me va indicando dónde voy a desempeñar mi rol en el equipo. Va a depender de mi desempeño. Con respecto a la ciudad, no había tenido la suerte de disfrutarla mucho. Estamos en estos días empapándonos de lo bonita que es".

Posición en el campo

"Llevo cinco días aquí, pero cuando estábamos juntos en el West Ham yo jugaba en banda derecha con libertad, ahora veremos. Tenemos mucha gente para jugar arriba y toca ponerlo difícil".

Apoyo de Isco para que se cerrara su fichaje

"Él sufrió los últimos días como yo. Apoyándome, viendo cómo iba la situación. Es de agradecer que un jugador como Isco se preocupe por ti sin apenas conocerte. Se lo decía a mi mujer y amigos, me ha hablado Isco por Instagram, y estaba muy contento porque es un referente".

William Carvalho

"Muy bien con los compañeros. Y con respecto a William él se ha posicionado, el club también. Los dos han hecho lo que tenían que hacer, sigue entrenando y está bien. Todos debemos creer en la presunción de inocencia y está contento".

Fuera de la lista Conference

"Estaba volando y me enteré una vez aterricé. Al día siguiente hablé con el míster, me dio una explicación lógica y válida. El club necesitaba inscribir centrales o defensas y al final yo vengo aquí a que el Betis le vaya lo mejor posible".

La selección

"Vengo a adaptarme lo más rápido posible y sumar en el campo. No tengo el foco puesto en la selección. Sería hipócrita pensar en volver cuando acabo de llegar a un sitio nuevo".