Getafe, el inicio del nuevo reto del Betis

Ni el título copero rebaja la exigencia de Manuel Pellegrini. Con la satisfacción de haber logrado su primer título de clubes en España, el chileno ya tiene en su mente los siguientes retos para el Betis. Como él mismo indicó en la sala de prensa del Estadio de la Cartuja, pasadas las dos de la madrugada en su comparecencia tras proclamarse campeón, el chileno quiere apurar las opciones de clasificarse para la Liga de Campeones, con lo que el duelo del lunes en Getafe se toma casi como otra final más de las que quedarían hasta el final de la temporada.

El Betis afrontará el duelo conociendo los resultados de sus rivales directos por una de esas tres plazas que quedan por repartirse en la lucha por la Champions. El Sevilla será el primero en comparecer, este mismo viernes ante el Cádiz; luego le tocará el turno al Atlético de Madrid, que visita al Athletic el sábado por la noche; mientras que el Barcelona, que a la semana siguiente llega al Benito Villamarín, cierra la jornada dominical recibiendo al Mallorca.

Ahora mismo, el conjunto verdiblanco apunta al Atlético, que suma cuatro puntos más en la clasificación y que, en teoría, tiene el compromiso más complicado de la jornada. Si un tropiezo de los colchoneros animaría a los heliopolitanos, una victoria obligaría al Betis a obtener otra en el Coliseum Alfonso Pérez Muñoz para mantenerse en esa pelea, el gran objetivo de aquí al final de la campaña. Repetir a la inversa la gesta de 2005, cuando primero se clasificó entre los cuatro primeros y luego se proclamó campeón de la Copa del Rey, sería el gran colofón a la temporada.

El peligro de una derrota en Getafe sería que el equipo, que ha tenido un calendario muy cargado en los últimos meses, se desconectase de la Liga para afrontar las cuatro últimas jornadas –ante Barcelona y Granada en Heliópolis; con visitas al Valencia en Mestalla y el Real Madrid en el Santiago Bernabéu–, aunque Pellegrini también tiene otros alicientes para evitarlo.

Así, el técnico también quiere mejorar la posición en la tabla que se consiguió el año pasado, cuando el Betis finalizó sexto tras su victoria en Vigo de la última jornada, lo que además le permitiría también hacer historia en el club verdiblanco, ya que el Betis nunca ha mejorado su clasificación cuando ha disputado competición europea.

El otro aliciente sería económico. Para el club verdiblanco y sus ingresos por derechos de televisión no sería lo mismo finalizar quinto que séptimo u octavo, por lo que seguiría buscando sumar puntos en ese final de la Liga.

Un precedente de bronca

Apenas se disputaba el cuarto partido oficial del Betis a las órdenes de Manuel Pellegrini, pero las formas de la derrota en el Coliseum Alfonso Pérez Muñoz, donde el Betis cayó por 3-0 ante el Getafe de José Bordalás, pusieron en alerta al entrenador chileno, que enseñó su carácter al vestuario con una dura charla donde expresó su enfado.

Muchos apuntan a las horas después de aquella derrota como la primera vez que descubrieron esa otra cara de Pellegrini, un ganador al que no le sienta nada bien la derrota, y menos aún si la misma se produce con un abandono de la idea.

"Fue una actuación muy falsa y muy mala. Nos han tirado tres veces y nos hicieron tres goles. Pero independientemente de eso, nosotros tampoco llegamos a situaciones de gol. Así que fue una noche muy falsa y muy mala", señaló el chileno en la sala de prensa tras el partido. "El equipo no tuvo mentalidad, no tuvo juego y no tuvo actitud", agregó Pellegrini, que no podía ocultar su malestar por la derrota.

El equipo verdiblanco había comenzado la temporada con dos victorias, ante Alavés y Valladolid, pero luego encadenó otras dos derrotas seguidas, ante el Real Madrid en el Benito Villamarín y la de Getafe, lo que provocó la reacción de Pellegrini. Cuatro días más tarde, el Betis venció en Mestalla al Valencia (0-2), aunque no se quitaría esa irregularidad en sus resultados hasta el mes de enero.

Hoy, más de año y medio después, el Betis de Pellegrini afronta con una perspectiva muy distinta la cita en Getafe, un estadio que acogió la primera gran bronca del chileno.