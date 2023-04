Guido Rodríguez: "No puede ser que haya tantas expulsiones así"

Guido Rodríguez fue claro tras acabar el partido y llamó a hacer una "autocrítica general" en el tema de las expulsiones. "Nos vamos con una sensación muy mala. Nos estamos jugando cosas importantes y la expulsión lo condiciona todo", aseguró el centrocampista

"Es necesario hacer una autocrítica general. No hablo mal de los árbitros, pero no puede ser que haya tantas expulsiones. Eso hace que el fútbol deje de ser un espectáculo. No es una crítica al árbitro, sino a la situación general. Se lo he dicho al colegiado tras el partido y no lo pongo como excusa a la derrota, pero la autocrítica tiene que ser de todos", dijo Guido Rodríguez.

Para el jugador del Betis el partido estuvo muy condicionado y todo se puso cuesta arriba "con tantas cosas negativas". "Lesiones, la expulsión... Quedan todavía partidos y hay que seguir trabajando, porque ya sólo nos quedan finales. Son puntos importantes y hay que seguir trabajando para sumar".