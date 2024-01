Haro, claro sobre el mercado: "Para que llegue algún jugador tiene que haber salidas"

Ángel Haro valoró la actualidad del equipo y el club después de presentar a Johnny Cardoso como jugador del conjunto verdiblanco, al que le lanzó el mensaje de bienvenida que le brinda a cada incorporación: "El Betis está en el corazón de muchas personas y por eso te pido honestidad y compromiso", dijo el dirigente, antes de referirse al desarrollo de un mercado invernal con "ciertos movimientos, interés y preguntas, pero no se concreta nada por nuestros jugadores aún".

"En realidad está siendo como cualquier mercado, con la singularidad de que el director deportivo se ha marchado", dijo tranquilo,como si esa singularidad fuera poca cosa. Pese a ello, la marcha de Ramón Planes no ha afectado a ninguna operación y señaló no sentirse defraudado por su decisión de irse al fútbol árabe: "No ha condicionado ninguna operación ni me ha decepcionado. Hay que darle normalidad a estas situaciones. Estaba haciendo bien su trabajo y le llegaron ofertas. Han pagado su cláusula, el único director deportivo que ha pagado por irse", explicó, aunque a Antonio Cordón, según se desveló en la junta de accionistas, se le pagaron más de 700.000 euros tras decidir dejar el cargo.

En cualquier caso, pese a ese ingreso de medio millón por la salida de Planes y a vender a Luiz Felipe con el mercado de verano cerrado, el presidente del Betis afirmó que "para que llegue algún otro jugador tiene que haber salidas por el límite de control financiero". "Si no se libera límite no habrá llegadas", aseguró el presidente, que no llegó a confirmar explícitamente la continuidad de Mau Fajardo pese a ser preguntado directamente por ello: "Nuestra idea es seguir trabajando como hasta ahora. Cuando se acabe el mercado de invierno ya cerraremos la estructura deportiva del club sin prisas".

No quiso Hato entrar a valorar nombres propios, pese a los rumores que hay con Luiz Hentique, William Carvalho o Fornals: "El club está atento a todas las opciones. Cuando hay una posibilidad de salida se habla con el jugador, sus agentes, el entrenador y después se valora si las cantidades son razonables. Luiz Henrique es un jugador importante y tiene mucho que darnos todavía", afirmó sobre el brasileño. Y sobre el luso comentó: "No nos gusta hablar de nombres en particular. No sólo Turquía sino también otros mercados han preguntado", destacó antes afirmar que "no hay nada con Fornals".

Haro valoró la trayectoria del equipo, que "está compitiendo bien a pesar de las bajas", aunque lamentó las eliminaciones en la Copa del Rey y la Europa League, "que tendrá una merma económica en los presupuestos mayor o menor dependiendo de lo que se haga en la Conference". "Es cierto que nos falta gol, es una evidencia, pero a nivel defensivo el equipo está respondiendo bien, ya que casi la mitad de los goles encajados fueron en dos partidos y hay que poner eso en relevancia", indicó el dirigente bético, que espera "recuperar a los delanteros, porque no son probaturas, ya saben lo que es marcar muchos goles".

El presidente también se refirió a otros asuntos d actualidad como las licencias de las obras del estadio o la ampliación de capital: "Con el estadio van los tiempos previsto y hay que agradecérselo a la corporación municipal. Se va a buen ritmo, pese a objetivo ambicioso del inicio de las obras en las fechas previstas", dijo antes de añadir: "Nos gustaría que la CNMV hubiese aprobado ya las condiciones de la ampliación de capital. Espero que sea pronto y antes de final de año pueda empezar a suscribirse la primera ronda".

Finalmente, aseguró que no hay dudas sobre la figura de Manuel Pellegrini, con quien hay un "diálogo fluido sobre el equipo y el estado de los jugadores". "Todos estamos contentos con su figura. No hay debate. Está haciendo un gran trabajo en un entorno complicado con muchas bajas y está logrando que el grupo humano esté comprometido".