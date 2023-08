Isco: "Si el beso no fue consentido, es un abuso de poder" de Rubiales

Isco Alarcón ha sido el primer futbolista de LaLiga que se pronuncia públicamente sobre la noticia que incluso ha opacado, ante la opinión pública, el título mundial de la selección española femenina: el beso del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a la jugadora española Jenni Hermoso en la ceremonia tras la final ante Inglaterra.

"Si no fue consentido (el beso), yo creo que es un abuso de poder", dijo sin remilgos a los micrófonos de Telecinco el talentoso centrocampista malagueño, que ya prepara junto al resto de la primera plantilla del Betis el partido de la tercera jornada de LaLiga ante el Athletic Club, este domingo, en Bilbao (21:30).

El ex madridista también quiso tener un gesto de apoyo para Jenni Hermoso, la jugadora que se ha visto envuelta, de forma involuntaria, en una polémica que está dando la vuelta al mundo y que sigue copando los informativos de los medios más prestigiosos, desde L'Equipe a The New York Times: "Le mando todo mi apoyo a Jenni", comentó de forma escueta el que fue elegido por los aficionados como MVP en las dos primeras jornadas que ha jugado el Betis de Pellegrini, ante Villarreal y Atlético de Madrid.

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, también se ha pronunciado sobre el espinoso asunto de Luis Rubiales, que mañana viernes afronta una asamblea extraordinaria de la RFEF: "Como la mayoría de la gente piensa, ha sido un comportamiento que no me ha gustado. Solo esto. No ha sido un comportamiento de un presidente de una Federación", opinó el entrenador italiano.