Joaquín: "Hay que hacer autocrítica y que nos duela"

El capitán del Betis, Joaquín, fue el encargado de dar la cara ante los micrófonos de la radio oficial del club para aceptar las críticas y pedir unas disculpas públicas después de la pobrísima imagen ofrecida contra el Athletic en San Mamés: "Hemos sido un equipo muy endeble arriba y abajo, no es problema de que el equipo defensivamente sea así, hablamos de los once jugadores, a estas alturas de temporada cuando juegas con un equipo como el Athletic no puedes encarrilar los partidos. Cada vez que nos llegan es sensación de peligro, recibimos goles en las dos primeras ocasiones, van para dentro y así es más difícil. En casa sí estamos más agresivos, pero hoy no ha sido así y ha sido un desastre de principio a fin".

Era la primera reflexión de un Joaquín que cumplía 800 partidos en la élite y después no se cortaba en sus apreciaciones. "Cuando un equipo es el más goleado de la Liga te das cuenta de que es muy difícil ganar un partido así, cuando las dos primeras ocasiones van para dentro todo se pone muy cuesta arriba. Tenemos que controlar más los partidos y hay que hacer autocrítica dura, personal, ya hemos pasado por eso y sabemos lo que sufren los aficionados y no es una imagen para un equipo como el Betis", apuntaba el portuense en su análisis del encuentro.

Se le preguntaba entonces a Joaquín por las ausencias de Canales y Fekir como un posible argumento para justificar la goleada. "Eso no es excusa, somos 24 ó 25 jugadores y tenemos que estar todos disponibles, en cualquier momento te toca jugar, son jugadores importantes para nosotros, pero en cualquier momento te pueden faltar jugadores y eso no es excusa, no se puede entrar en un partido así e irte perdiendo dos a cero en el descanso. Todo se pone muy cuesta arriba", agregaba el capitán verdiblanco.

Y para finalizar una autocrítica dura por parte de quien representa a toda la plantilla. "Vamos a trabajar más que nunca en esos aspectos defensivos, lo hemos hecho contra grandes equipos y también fuera de casa y ése es el equipo tenemos que ser, cuando jugamos al 80 por ciento cualquier equipo te pinta la cara. Hay que hacer autocrítica y que nos duela, podemos cambiarlo y tenemos que ser más duro defensivamente, no hay otra cuando juegas en una Liga de este nivel. Así es muy difícil sacar los partidos adelante".