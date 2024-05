Juanmi se despide del Cádiz y el Betis espera ofertas por el malagueño

La situación de Juanmi Jiménez no es sencilla. El delantero de Coín, pese a su buen rendimiento en el Cádiz, no ha conseguido la permanencia con el equipo de Mauricio Pellegrino y su futuro es una incógnita. Con contrato hasta 2026 en el Betis, el malagueño buscará una nueva salida en este mercado veraniego, pues en la entidad verdiblanca no cuentan sus servicios.

A través de su cuenta de Instagram, el veterano ariete se despidió de los cadistas. "En lo personal ha sido un año cargado de cambios tanto familiares como deportivos. Tuve la gran oportunidad de venir al Cádiz para conseguir un objetivo, no dudé ni un sólo instante sabiendo que no sería facil pero no imposible. Siento no haber podido cumplir ese objetivo porque este club, afición y ciudad se merecen estar en Primera, estoy convencido de que volveréis, no tengo ninguna duda, cadistas. Por último agradeceros el cariño recibido desde el primer momento que llegué", publicó.

Pellegrini no cuenta con Juanmi

Concretamente, es el propio Manuel Pellegrini quien no cuenta con Juanmi para su plantilla, por lo que sólo un cambio de decisión del técnico chileno daría un giro de 180º al futuro del punta, que el pasado verano ya se vio obligado a abandonar Heliópolis en vista de la escasez de minutos que tendría si continuaba con la elástica de las trece barras. La postura del Ingeniero con Juanmi es muy similar a la que mantiene con Borja Iglesias, quien también deberá encontrar destino durante los próximos meses ante la búsqueda activa de delanteros por parte del Betis, ya con Bakambu y Chimy Ávila en plantilla.

Fruto de esta situación -y la decisión de Pellegrini-, Juanmi y el Betis aguardan ofertas que convenzan a las dos partes. La prioridad del futbolista es permanecer en España, más aún después de su gris paso por Arabia Saudí en el Al-Riyadh, mientras el club verdiblanco desea, principalmente, desprenderse de su salario, más allá de otros ingresos en forma de posible traspaso.