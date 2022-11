Juanpe López y el Trek anuncian su renovación vestido del Betis

El beticismo de Juanpe López está fuera de toda duda y el lebrijano volvió a dejar constancia de ello. Lo ha hecho ahora de la mano de su equipo, el Trek, a la hora de anunciar su renovación hasta 2025.

El sevillano se baja del autobús de la formación estadounidense vestido con la equipación del Betis y da toques a un balón, con la narración de fondo de un gol del conjunto verdiblanco, hasta que los mecánicos le llaman la atención. Al subirse de nuevo al autobús lleva su nombre en la camiseta y el número 25. Acto seguido se baja vestido ya con el 'maillot' del Trek anunciando su renovación.

Real Betis may be his club, but Trek-Segafredo is remaining his home...JUANPE 2025 🤩@juanpelopez97 pic.twitter.com/DcKWEnJVAo