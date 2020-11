López Catalán: "En el Betis que queremos no entra la opción de un propietario extranjero"

No sólo a los asuntos deportivos se ha referido José Miguel López Catalán, vicepresidente del Betis, que también ha hablado de otros aspectos como una posible venta de acciones. El dirigente ha dejado claro que su idea, y también la de Ángel Haro, pasa por continuar en el club y no contemplan una negociación para un nuevo propietario.

"Hay un gran movimiento de adquisición de clubes en Europa y en España. Siempre hay gente intermediaria preguntando, eso es normal. Negar eso es absurdo. Pero con nosotros la conversación dura diez segundos. En el Betis que nosotros queremos y hemos conseguido no entra la opción de un propietario extranjero, seguro que no lo siente como Ángel o yo u otros accionistas que han puesto ese dinero por un sentimiento similar. Ni nos sentamos ni hablar y no lo queremos para el Betis", ha indicado López Catalán.

Además, el vicepresidente ha indicado que nunca se le ha pasado por la cabeza abandonar el Betis, pese a las criticas que ha recibido por la gestión del pasado año. "Soy súper feliz, estoy haciendo lo que me gusta, lo que es mi pasión, que es el Betis. Pocas veces voy a quejarme y tampoco voy a tirar la toalla, siempre que esté convencido de que esto va a funcionar. Ángel y yo somos almas gemelas en esa intensidad y resistencia. Vamos a perseverar, sabemos que eso es lo que lleva al éxito. En mi empresa han sido 18 años de trabajo", ha afirmado López Catalán, que también ha dejado abierta la posibilidad a nuevas entradas en el consejo: "Ahora viena la Junta y sabemos que son momentos importantes y positivos en la vida del club. Estamos en diálogo con otros accionistas, la familia Galera, Joaquín Caro y otros accionistas de peso. Escuchamos lo que nos dicen y explicamos lo que hacemos, si vamos en una línea de sumar y de unirse al proyecto. Es fundamental buscar unidad, era el punto número uno en el decálogo que hicimos. Hemos pasado muchos años de crispación, a ver si ahora podemos conseguir unión con alturas de miras de todos".