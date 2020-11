El Betis y las quejas del VAR

Además de repartir la responsabilidad del fracaso del pasado año o lanzar un nuevo dardo a Lorenzo Serra Ferrer, José Miguel López Catalán, vicepresidente del Betis, también ha criticado los arbitrajes que ha sufrido el equipo verdiblanco, sobre todo en los aspectos relacionados con el VAR.

Aunque el consejero verdiblanco asegura que en el club se entienden los errores que pueden cometer los árbitros, si ha elevado su queja en lo relacionado con las líneas del fuera de juego, que, al entender de los rectores béticos, han perjudicado al equipo.

"Estamos muy disgustados con los arbitrajes, no puedo dudar de la honorabilidad de los árbitros, pero es claramente objetivo que ha habiod más errores que los que habría en situaciones normales. Aceptamos los errores humanos, arbitrar es complicado, pero el funcionamiento del VAR no es admisible. Lo que está pasando con las líneas del fuera de juego, hemos tenido 3-4 acciones que son errores en la confección de esas líneas y lo que le pedimos a la Federación es que corrijan eso", ha señalado el dirigente bético en Canal Sur Radio.

"Quiero pensar que no hay corrupción, ni ese tipo de intereses. Hay errores importantes y es lo que exigimos en el diálogo que tenemos con ellos, que lo tenemos, porque estamos enfadados. Es un hecho que no está funcionando bien, si no el fútbol nos va a llevar a la crispación", ha añadido López Catalán.