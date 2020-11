López Catalán, del objetivo europeo al nivel de la delantera del Betis

Además de repasar otras cuestiones de actualidad, José Miguel López Catalán también ha analizado el inicio de temporada del Betis, del que se ha mostrado satisfecho aunque apuntando a esa necesidad de mejorar el sistema defensivo. Además, el vicepresidente ha apuntado al objetivo europeo como una obligación de este proyecto, aunque el equipo tenga que seguir el ritmo de partido a partido.

"De la temporada, no sólo los partidos de liga, sino también la pretemporada, que es importante con nuevo entrenador y una nueva dirección deportiva, estamos satisfechos con el trabajo. Somos moderadamente optimistas, vemos muchos puntos positivos en el entrenador, la dirección deportiva y la plantilla, pero queda muchísimo. Los dos próximos meses van a ser importantísimos", señaló López Catalán en Canal Sur Radio, donde también señaló esa necesidad de encajar menos goles: "Canta mucho, somo el equipo más goleado de Primera, difícilmente esas cifras te van a llevar a unos resultados positivos. Es algo muy claro, el técnico lo tiene clarísimo, lo ha trabajado desde pretemporada, es uno de los puntos clave y hay que dar con la tecla para esa fortaleza positiva. Tenemos club para estar en los objetivos".

Precisamente, hablando de la meta del Betis, López Catalán también apuntó a Europa. "No queremos marcarnos una presión extra, hay que ir partido a partido, que es lo que te lleva al resultado. Pero no puedo negar que en nuestro proyecto el Betis debe estar asiduamente jugando en Europa. Estamos en un nivel de valor plantilla que debemos estar peleando por eso, aunque hay otros equipos que también están en ese valor. Vamos a crear un clima de ayuda para pelearnos con el rival y no entre nosotros", indicó el dirigente bético, que también defendió el nivel de los delanteros: "La valoración nuestra, y así ha sido durante el verano, es que el equipo tiene tres magníficos delanteros. Sanabria lo está haciendo bien, le vino bien la cesión; con Loren estamos contentísimos de su rendimiento; y de Borja nadie duda de su capacidad, el año pasado hubo que luchar con otros clubes para ficharlo. Es importante esa posición de delantero, la hemos sufrido años anteriores. En cada mercado se tomarán las decisiones oportunas".