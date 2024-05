Marc Bartra, temporada en blanco y futuro incierto

Marc Bartra, con cuatro partidos a cuestas este curso, ya ha dicho adiós a la temporada y no se espera que reaparezca en las cuatro jornadas que quedan para finalizar el campeonato. El central jugó por última vez el 1 de octubre pasado siendo titular en el Benito Villamarín ante el Valencia, pero los problemas que arrastraba desde la pretemporada por una lesión parcial en el tendón de Aquiles de su pierna derecha a consecuencia de un síndrome de Haglund le hicieron parar.

Se operó el 19 de octubre y ya entonces se estimaba un periodo de recuperación largo, aunque no tanto. "La operación ha ido muy bien. Me he propuesto disfrutar lo máximo que pueda del proceso, del día a día y de cada momento para volver mejor en todos los sentidos. ¡Ya queda un día menos!". escribía en sus redes sociales el jugador.

La operación ha ido muy bien! Me he propuesto disfrutar lo máximo que pueda del proceso, del día a día y de cada momento para volver mejor en todos los sentidos! Ya queda un día menos! 😉💚💪🏼 Gracias a todos los que estáis ahí! Siempre fuertes!! pic.twitter.com/JuapT0nvOL — Marc Bartra (@MarcBartra) October 19, 2023

Pero los días se han alargado y tras más de siete meses Pellegrini confirmó que el catalán no jugará ya en esta campaña. "Es difícil que ya pueda jugar esta campaña. Desgraciadamente se ha alargado mucho su lesión, aunque sigue mejorando semana tras semana", explicaba este viernes Manuel Pellegrini en rueda de prensa.

Precisamente el técnico ha sido quien ha ido puntualizando el estado del jugador cuando se le preguntaba en sus comparecencias. El chileno habló tras la intervención quirútjica de "una baja de dos meses", aunque días después matizó a "unos meses largos", sin entrar en tiempos. Fue ya bien entrado diciembre cuando puso por primera vez una fecha para su regreso: "Debe estar para el mes de febrero, entre principios y mediados de mes", indicó.

En todo este proceso Bartra y el Betis han sidomuy activos en redes sociales y siempre se ha visto al jugador trabajando duro en pos de su recuperación. En febrero se lo vio pisando el césped de la ciudad deportiva, pero en marzo el técnico retrasó su vuelta: "Al menos le quedan tres semanas más", explicó esperanzado en porder contar con él para el tranmo final del campeonato a partir de abril. No fue así y el jugador pasará página de la 2023-24 casi en blanco.

Contrato hasta el 30 de junio

Bartra firmó el pasado verano por una sola temporada en su regreso a Sevilla, después de que un año antes se precipitase su salida al Trabzonspor a última hora para aliviar su situación financiera. Ya en pretemporada no tuvo regularidad y sólo disputó tres encuentros. No ayudó tampoco que fuera uno de los damificados por un nuevo problema con las inscripciones junto a Altimira y Bellerín y no debutó hasta que Luiz Felipe fue traspasado al fútbol árabe. Se estrenó en Montjuïc junto a Chadi Riad y repitió en Europa League en Glasgow. La siguiente jornada liguera contra el Cádiz disputando también el partido completo y fue titular junto a Pezzella frente al Valencia el 1 de octubre, pero se quedó en el vestuario en el descanso. En total, cuatro partidos y 315 minutos de juego.

Su futuro está en el aire y tras una larga recuperación el betis estudia proponerle una renovación a la baja, después de todo un curso proporcionándole los medios suficientes para recuperarse.