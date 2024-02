Marc Roca y Sokratis vuelven a ejercitarse con el grupo

El Betis se ha entrenado en la mañana de este martes en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. A dos días de recibir al Dinamo Zagreb en la ida de los playoffs de octavos de final de la Conference, el conjunto verdiblanco se ha ejercitado con total normalidad tras la victoria en la visita al Nuevo Mirandilla.

El cuadro bético ha llevado a cabo su sesión de entrenamiento con las principal novedades de Marc Roca y Sokratis, que han regresado al trabajo grupal después de entrenarse al margen ayer lunes. El catalán realizó ejercicios específicos post-partido y apunta a la titularidad frente al Dinamo Zagreb este jueves, mientras el griego no está inscrito. Pablo Fornals, que tampoco está inscrito en competición europea, se ha ejercitado al margen del grupo nuevamente.

Cinco bajas por lesión y cinco por no estar inscritos

Pellegrini no ha podido contar con los lesionados Isco, Guido, Abner, Ayoze y Bartra. Estos cinco jugadores sufren dolencias físicas de diversa consideración y causarán baja en los dos partidos de esta semana, frente a Dinamo Zagreb en Conference y contra el Deportivo Alavés en LaLiga.

El Ingeniero resumió recientemente en sala de prensa la situación de estos cinco futbolistas. Bartra se perderá la eliminatoria completa de Conference; Abner y Guido seguirán tres semanas o un mes de baja; y a Ayoze todavía le restan dos o tres semanas para regresar. Por otro lado, Isco, que se lesionó junto a Abner ante el Getafe, tiene para un mes y medio o dos meses por su rotura en los isquiotibiales.

Además, aunque se han ejercitado con normalidad, Pellegrini no podrá contar con otros cinco jugadores del primer plantel, al no estar inscritos en la Conference League. Son los casos de Pablo Fornals, Chimy Ávila, Altimira, Sokratis y Sabaly, que no participarán frente al Dinamo Zagreb pero tienen opciones de comenzar ante el Alavés el fin de semana. Tampoco estará Cédric Bakambu, pues no llega hasta el jueves a Sevilla.

Gran presencia de canteranos

Xavi Pleguezuelo, Ginés Sorroche, Enrique Fernández, Carlos Reina y Jesús Rodríguez, todos ellos del Betis Deportivo, han formado parte de la sesión del primer equipo a las órdenes de Manuel Pellegrini. Ante la cantidad de bajas, el técnico chileno contará con varios canteranos para la cita de este jueves.

Pleguezuelo, Sorroche, Enrique y Reina pueden entrar en la lista B e ir convocados para el choque con el Dinamo Zagreb; Jesús Rodríguez, como Yanis, no cumple los requisitos y no podrá participar en la competición continental.