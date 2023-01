Miranda: "El bético tiene que estar orgulloso por la entrega"

Juan Miranda, el héroe de la Copa del Rey en la Cartuja, donde marcó el penalti decisivo, no participó en esta ocasión en la tanda definitiva que le dio el pase a la final al Barcelona, pero mostró su tremenda satisfaccióni por el partido del Betis, pese al palo de esa eliminación en la suerte final.

"Estamos jodidos, pero bueno, el bético tiene que estar orgulloso por la pelea que hemos dado", comenzó diciendo ante las cámaras de Movistar. "Nos vamos satisfechos, nos queda mucho por delante, mucho que aprender, y ojalá volvamos muchas veces aquí", continuó con un mensaje optimista.

El futbolista de Olivares reconoció que, en su caso, notó cierta inactividad, que ahora desaparecerá tras el traspaso al Aston Villa de Álex Moreno. "Estos partidos son así, te llevan al límite. En mi caso llevaba mucho tiempo sin jugar, pero me he sentido bien y a por más"

Durante la tanda de penaltis, a Miranda se lo vio intentando orientar a Claudio Bravo, indicándole que se lanzara hacia la derecha cuando tiró Ansu Fati... "Han sido muchos años en La Masía, no me habrá visto... El bético tiene que estar orgulloso por la entrega del equipo", insistió. "Hacía mucho tiempo que el Betis no peleaba de esta manera. El equipo está muy orgulloso", reiteraba una y otra vez.

Sobre la afición, tanto la que siguió el encuentro en sus hogares como los privilegiados que vieron in situ el encuentro, dijo: "Lo primero dar las gracias a los 38 béticos que he visto. Son una maravilla. Ser bético es muy diferente, tienes que vivirlo desde dentro, pero ojalá podamos vivir más experiencias como ésta, que al bético le gustan y hacía tiempo que no vivíamos cosas así".