Monchi: "Yo no soy sevillano y pido que debemos construir entre todos, no destruir"

Mohchi ha ofrecido una suculenta rueda de prensa desde el etadio Benito Villamarín en la que ha dicho que es "una oportunidad histórica" para construir y no destruir en torno al derbi. "Vamos entre todos a intentar construir. Yo no soy sevillano. Hace unos días salí de rey mago aquí en Sevilla y si me permitís, como rey mago os pido a todos que intentemos construir. No es momento de destruir, sino de construir", ha dicho.

De forma excepcional y ante la concatenación de hechos que han viciado el ambiente del derbi, el director general deportivo ha querido hablar ante la prensa tras el derbi, para poner calma, para mandar un mensaje constructivo. Y también para cuestionar las resoluciones federativas, la del Comité de Competición y la del Comité Nacional de Segunda Instancia. "Evidentemente, y saco de esta reflexión al Real Betis Balompié, que no tiene nada que ver, no han estado muy afortunados los comités con la decisión. No ha estado Joan Jordán aquí, con lo cual no era una pantomima, era una realidad. Y no contar con el 100% de jugadores que teníamos disponibles ayer era una desventaja".

"Creo que no han estado afortunados", insistió. A partir de ahí, especulaciones jurídicas, todos podemos obtener. A mí particularmente me hubiera gustado que hubieran tomado el tema con más tranquilidad. Decidir ayer a las dos y media de la mañana, con una hora prácticamente para que los clubes presentáramos alegaciones, habiendo fechas, porque fechas había y se podían buscar... He empezado un discurso de intentar transmitir normalidad y tranquilidad y no voy a retroceder en ello", insitió Monchi.

Los tuits de jugadores béticos

Las acusaciones de futbolista del Betis sobre la incitación de Lopetegui a Joan Jordán para que se tirara al suelo tampoco fueron motivo de invectiva para Monchi, que trató de poner calma. "Cada uno es responsable de lo que escribe. Yo también escribo algunas veces cosas en Twitter que cuando las leo, digo, hostia, vaya tontería he escrito. Echar la vista atrás creo que no ayuda".

"Vuelvo a repetirme en lo que he dicho. Tenemos una oportunidad histórica de cordura y de normalidad. Cada uno ha hecho lo que ha creído oportuno. Yo salí a saludar cuando ganamos aquí el último derbi y me mataron. Y si volvemos a ganar un derbi aquí volveré a salir, porque creo que es una cosa muy normal y no le falto el respeto a nadie. Cada uno ha hecho lo que ha creído oportuno y eso queda ahí. Ya te digo, yo he leído muchas veces tuits míos y digo, vaya cómo estaba ese día", siguió argumentando.

Las relaciones entre los clubes

"La diferencia que hay entre aficionados y ejecutivos es que tenemos que estar por encima de cualquier circunstancia y yo respeto tremendamente a todos los profesionales del Real Betis Balompié, al snetarme aquí lo primero que hecho es darle la enhorabuena y en el campo creo que poca gente me ha faltado en darle la mano. Vamos entre todos a intentar construir. Yo no soy sevillano. Hace unos días salí de rey mago aquí en Sevilla y si me permitís, como rey mago os pido a todos que intentemos construir. No es momento de destruir, sino de construir. Cada uno defendiendo lo suyo, a su manera y respetando. Y al que le toca perder aguantar el tirón. Es un momento de dar ejemplo, y lo digo después de perder. Si hubiera ganado, lo diría igual"

La discusión con el delegado de la Federación también salió a colación: "Que la raya estaba más ancha de lo normal", ironizó. "No ha pasado nada, no ha pasado nada. Hay una norma, que hay que cumplirla... Cero. Realmente que nos íbamos a mojar con el césped", siguió ironizando. "Estamos dolidos, yo estoy muy dolido porque hemos perdido. Pero es fútbol", concluyó.

Levantarse tras la derrota

Monchi también habló de lo que significa perder el derbi y del ánimo del Sevilla. "Es una derrota difícil de digerir, porque perder un derbi y más siendo en un torneo del K.O. no es fácil. Pero tenemos que saber recuperarnos. Cuando uno se cae lo importante es levantarse y yo creo que el vestuario se va a levantar seguro".

Y se mostró convencido de que se levantará el equipo, tras "muchos inconvenientes", que no excusas. "Ha habido muchos inconvenientes que no sirven de excusas niguno de ellos. Ha sido una semana muy dura, parecía que estábamos buscando excusas y mira la alineación de ayer y la de hoy, un montón de bajas. Pero nosotros hemos demostrado muchas veces que sabemos caernos y también sabemos levantarnos y nos levantaremos, seguro".