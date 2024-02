Muere el padre del bético Joaquín, Aurelio Sánchez

Aurelio Sánchez, padre del ex jugador y leyenda del Real Betis Joaquín Sánchez, ha fallecido este miércoles, según ha confirmado el propio club heliopolitano a través de un mensaje en sus cuentas oficiales en las redes sociales.

El padre del ex futbolista, de 78 años, se encontraba ingresado en el hospital de El Puerto de Santa María, donde ha fallecido este miércoles.

El Real Betis Balompié muestra su más profundo pesar por el fallecimiento de Don Aurelio Sánchez, padre de nuestra leyenda Joaquín Sánchez. Descanse en paz. pic.twitter.com/NRnUeudQVE — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) February 7, 2024

La figura de Aurelio Sánchez ha sido clave en la carrera del futbolista, siendo incluso representante de Joaquín, en particular en los primeros años, forjando una relación particular con el ex presidente Manuel Ruiz de Lopera.