Demasiada rápida la circulación para Guido Rodríguez

La racha del Betis se truncó contra un Villarreal que fue superior a partir de controlar el juego con el balón en los pies y una circulación rápida. Los béticos no fueron capaces de llegar a la presión, porque su rival soltaba el balón demasiado rápido, y se vieron desbordados por el fútbol de tocar hacia atrás para luego avanzar metros por parte de la escuadra de Unai Emery. Pellegrini, sin embargo, lo achacaba principalmente al error del primer gol que fue muy importante y consideraba que eso había sido la clave de todo el partido.

Guido Rodríguez | Esta vez no pudo cerrar la circulación rival, demasiado rápida

No es ya algo normal que parezca que el argentino está desbordado por su zona. A pesar de que Pellegrini le colocó de nuevo a William Carvalho para que lo ayudara, algo que tampoco hizo en exceso, Guido Rodríguez no pudo evitar las circulaciones del balón por parte del Villarreal, que eran constantes por su zona y demasiado rápidas para su ritmo de juego.

Bellerín | Quedó demasiado marcado por un mal control, pero no fue el único que falló

El fútbol es así de cruel en determinadas situaciones y todos los análisis desde el prisma bético se quedarán seguramente con el mal control del lateral catalán, cuando el balón se le fue hacia adelante y lo perdió. Fue una jugada trascendental, porque evitó llegar al descanso con cero a cero, pero no fue el único que falló en Villarreal.

Fekir | Se le echó mucho en falta en una cita en la que debía ser quien tirara de todos

Estuvo desconectado del juego colectivo en esta ocasión. No quiere decir eso que no peleara como lo viene haciendo últimamente, la cuestión es que, como todo el equipo, jamás se sintió el protagonista, le llegaron pocos balones en condiciones y cada vez parecía más aislado. Todo se quedó, por tanto, en un quiero y no puedo dentro de un colectivo que depende muchísimo de él.

Édgar | Evitó que los suyos sufrieran un castigo mayor

El central catalán ya se ha afianzado como uno de los titulares para Pellegrini, sobre todo tras la lesión muscular de Víctor Ruiz y ahí está su elección para los partidos más trascendentes. Y el gigante le dio la razón a su entrenador con dos intervenciones providenciales que sirvieron para evitar dos goles. Además, rara vez lo desbordaron.