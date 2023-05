Paul, ¿opción para la zaga o regreso a la medular?

El Betis afronta el encuentro ante el Rayo Vallecano del próximo lunes (21:00) con ganas de conseguir una nueva victoria, después de la cosechada en Bilbao ante el Athletic en una cita en la que uno de los jugadores verdiblancos más destacados fue Paul Akouokou.

El costamarfileño, ante las ausencias de Édgar, Víctor Ruiz y Luiz Felipe, fue el elegido por Manuel Pellegrini para acompañar a Pezzella en el eje de una defensa en la que rindió a muy buen nivel, de ahí que su continuidad en el equipo, ante el regreso de efectivos para la zaga, sea una de las dudas del cuadro de Heliópolis para recibir a los franjirrojos.

Opciones Luiz Felipe y Víctor Ruiz ya se entrenaron con normalidad en la sesión de trabajo del pasado martes

De cara al compromiso ante el conjunto que entrena Andoni Iraola, Pellegrini recupera a Édgar, que ya ha cumplido su encuentro de sanción. Además, Luiz Felipe y Víctor Ruiz ya comenzaron la semana entrenándose con normalidad con el resto de compañeros tras superar sus respectivos problemas físicos, por lo que están, en principio, aptos para el preparador chileno, que tendrá que decidir si cuenta ya con ambos o decide esperarlos una semana más.

Titularidad Pezzella, que está en un gran momento, será fijo en el centro de la zaga frente al equipo de Vallecas

Así, el único que parece tener un lugar fijo en el centro de la defensa ante los vallecanos es Pezzella y a partir de ahí Pellegrini tendrá que decidir si sigue apostando por Paul o bien vuelve a contar con él como opción para el centro del campo. "Me encuentro más cómodo de centrocampista, pero soy un jugador polivalente y juego donde me toque, donde me quiera colocar el míster”, dijo el marfileño en los medios oficiales del club verdiblanco, destacando, precisamente, la importancia de Pellegrini, quien más ha contribuido a que serene y dirija su fútbol de despliegue físico: “Me explica las cosas que quiere y yo intento darlo todo en los entrenamientos". Será el técnico santiaguino el que acabe el lunes con esta incógnita.