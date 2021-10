Pellegrini: "Hay que tener espíritu de equipo"

Ha pasado página ya Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, del duelo europeo ante el Bayer Leverkusen y ha centrado su conferencia de prensa en el partido ante el Rayo, que considera clave para mantener la buena dinámica.

"Los partidos siempre pasan por los rendimientos individuales de los jugadores. Nos viene un equipo que está haciendo una buena campaña, con confianza en lo que están haciendo, y la mejor manera de afrontar el partido es tratar de ser nosotros el mismo equipo que viene jugando los últimos partidos, tanto en la Liga como en Europa. Con intensidad, un buen funcionamiento, y un espíritu de equipo en cada balón que nos permita al final de los 95 minutos sacar aquí tres puntos en casa que son claves", ha señalado Pellegrini, que ha vuelto a defender sus cambios en el once: "Las rotaciones hay que saber manejarlas con criterio. Si yo quisiera colocar el mismo equipo que jugó el jueves, podría estar en perfectas condiciones. Mentalmente el resto del plantel permite refrescarlo,pero no quiere decir que no se pueda jugar el jueves y el domingo. Vamos a seguir haciéndolo, los jugadores me han demostrado que tienen un rendimiento importante".

Ha insistido Pellegrini en la importancia de ganar al Rayo. "Esta semana son tres partidos de Liga, pero el más importante es mañana. Luego jugamos en casa de nuevo, son puntos que debemos sumar, para terminar en Madrid. Son partidos de la misma competencia, es importante, hay que estar centrado para no perder puntos mañana", ha comentado el chileno, que no le otorga más relevancia a un partido que a otro: "No relaciono la comodidad con los resultados, queremos ser un equipo competitivo y para conseguirlo hay que ir partido a partido tratando de superar al rival. Vamos a suponer que ganamos los dos partidos en casa, tenemos la misma obligación de ganarle al Atlético allá. Si perdemos también tenemos la obligación de ganar. Los partidos son independientes y en cada uno hay que ganar, y si no somos capaces que sea que el rival te superó. Pero al mentalidad competitiva del equipo está bien".

Sobre el objetivo del Betis en la temporada, Pellegrini también ha vuelto a mostrar su serenidad para postergar el análisis para el final de temporada. "Hay una serie de evaluaciones sobre cuál es la temporada, para mí la única fórmula es no pensar en mayo, sino en el partido de mañana. Al final de temporada se verá los puntos que logramos alcanzar y para qué nos dio. Hay parámetros de presupuesto y distintas cosas, que trata de igualar, y condiciones deportivas. No es conveniente ponerse un pre-objetivo. Esto es partido a partido", ha dicho Pellegrini, que también ha destacado la mejoría atrás: "El gran reto es ganar el partido, si ganas todos los partidos 3-2 no pasaría nada. Defensivamente el equipo ha mejorado mucho, nos marcan muchos menos goles, las ocasiones que nos crean son pocas. Se ha mejorado colectivamente, es un todo, como la parte ofensiva".

Por último, el técnico ha destacado el aliento del público: "Cuanta más gente hay en la grada, mejor. El equipo se siente respaldado por la gente, que está muy fuerte detrás del equipo".