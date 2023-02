Pellegrini: "Es un resultado engañoso; pudimos asegurar el partido antes"

Satisfecho por el marcador y por el juego de su equipo, ya que el sufrimiento final fue por defender el resultado pero no cree que la victoria corriese peligro, Pellegrini destacó la importancia de la victoria del Betis ante el Valladolid no sólo por volver a ganar en casa sino por seguir sumando puntos y mantenerse arriba, ahora al acecho del Atlético de Madrid.

"Sacamos tres puntos muy importantes ganando en casa otra vez. Es un resultado engañoso, porque tuvimos ocasiones para sentenciar y acabamos sacando balones del área", resumió el chileno quien, como en la precia del encuentro, ve la temporada de forma global y restó importancia a ese pequeño base como local: "Era importante ganar en casa, porque hacía tiempo que no lo hacíamos ante nuestros aficionados. Pero no hay que perder la objetividad. Somos quintos, ahora a un punto del cuarto lugar y hemos estado permanentemente en los puestos europeos. No se puede pretender ganar siempre dentro y fuera. Mantenemos un buen rendimiento desde el comienzo del curso y sólo una jornada estuvimos fuera de puestos europeos", explicó.

Pellegrini echa el balón al suelo para que la euforia no desvíe a su equipo del objetivo: "En lo único que pensamos ahora es en ganar al Elche. Ya veremos en junio en qué posición quedamos. Vamos semana a semana intentando sumar los máximos puntos posibles", afirmó el preparador heliopolitano, que era consciente de que el Valladolid presentaría batalla: "Nos enfrentábamos a un rival que venía en buena racha. Pero no aseguramos el marcador fallando cinco o seis buenas ocasiones. Sufrimos al final por el marcador, más que por las ocasiones que nos crearon", reiteró el técnico, que incidió en la idea: "La diferencia en el juego fue mucho más amplia de lo que reflejó en el marcador".

"No hay rival fácil. Contra el Celta tuvimos ocasiones para algo más. Estamos mejorando el volumen ofensivo de juego. Acabé contento con el trabajo del equipo y las ocasiones generadas. Con la cantidad de contras que tuvimos lo que nos mató fue el exceso de velocidad. Nos faltó esa pausa al final en el último pase: precisión y tranquilidad. Hasta hace tres partidos éramos de las mejores defensas del campeonato y creo que defensivamente hicimos un buen partido, aunque al final entregamos el control del balón al Valladolid por defender el resultado", explicó Pellegrini, quien se refirió a la primera titularidad de Ayoze: "No es una decisión complicada tener que elegir. Hay una plantilla y cuando no está uno hay otros jugadores. Ayoze se va integrando al funcionamiento del equipo. Hizo un buen partido, como Willian José. Hicimos entre todos los jugadores nueve o diez disparos a portería. Estoy satisfecho con Ayoze, Joaquín o Luiz Henrique... Estoy conforme con todos, pero también con la actitud defensiva y ofensiva del grupo".

También se refirió a Juanmi, por quien se alegró mucho: "Me alegro mucho por él. Estuvo fuera cuatro meses tras la operación, pero trabaja mucho y se entrega al 100%. Nos da mucho ofensivamente. Fue una lesión muy larga y tener alternativas ahora en ataque no es ninguna complicación. Está todo el grupo concentrado y comprometido para hacer una buena campaña", aseguró el entrenador bético, que explicó que Canales "sufrió una molestia muscular". "Es difícil saber ahora qué tiene. Estamos a expensas de exámenes médicos". Sobre su reencuentro con Mateu Lahoz, el colegiado que lo expulsó por primera vez en su carrera, apuntó: "Fue algo que sucedió hace meses. Se cerró el caso, fue algo puntual y ya está".