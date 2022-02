Pellegrini: "El cansancio se compensa con tener espíritu de equipo grande"

Manuel Pellegrini daba su visión del Betis-Zenit en las cámaras de Gol a la conclusión de un partido que tuvo un final de infarto, con el beticismo encogiendo el corazón por la intervención del VAR ante el tanto ruso que obligaba a la prórroga. El chileno destacó la calidad del Zenit y el buen hacer del Betis para superarla. Y ya piensa en el derbi sin mirar el cansancio: "Cualquier tipo de desgaste o cansancio se compensa con no estar en la mediocridad, con estar en tres competiciones peleando con el espíritu de un equipo grande", dijo luego en la sala de prensa.

"Ellos son un gran equipo, de un nivel altísimo, y querían venir a buscar el partido, si bien intentamos no jugar con el resultado de la ida en la cabeza, creo que fuimos más especulativos inconscientemente. Pero me pareció un partido muy parejo. No recuerdo ninguna posibilidad clara suya en la que Rui Silva haya tenido que atajar durante el primer tiempo ni en el segundo", comenzó explicando.

El técnico verdiblanco reconoció que "ellos han tenido más un poquito el control del balón, pero sin crear ocasiones". "En en el segundo tiempo nosotros partimos bastante mejor, tuvimos dos tiros en los postes en dos córneres. Y ellos tuvieron al final esas dos ocasiones de cabeza, una que anuló el VAR y la otra que pasó por arriba del travesaño".

El chileno insistió en la igualdad del partido. "Me pareció muy parejo. Ellos tenían una exigencia de venir a dar la vuelta al resultado y nosotros la obligación de mantenerlo. A veces se critica la parte defensiva y yo creo que el equipo hoy trabajó muy bien, como el partido con Mallorca, en el que nos crearon también muy pocas ocasiones. Cuando uno va ganando por un gol en cualquier momento se puede empatar y hoy se podía ir a la prórroga. Así que muy contentos de haber eliminado a un equipo que venía de Champions League".

La prórroga estaba preparada

"Si hubiera sido gol habría que haber ido al alargue", dijo Pellegrini, que ya había sacado del campo a Canales y Fekir. "Pero teníamos también estructurado el equipo para ir a la prórroga, con Tello, con Joaquín, teníamos también el cambio de Juanmi, si necesitábamos reforzar la parte ofensiva. Y estábamos bien estructurados para jugar la prórroga. Por suerte fue una falta muy clara, impide saltar a Guido, al que pisa el jugador a propósito", argumentó el chileno.

Comunión con la grada y derbi

Pellegrini también fue preguntado por el ambiente espectacular en el estadio de Heliópolis y en el derbi del domingo, que ya está en la mente de todos los béticos. "La afición hoy fue un espectáculo, animó al cien por ciento de lo que nosotros necesitábamos, no paró ni un segundo y estamos todos muy agradecidos. Yo creo que se ha armado una comunión entre jugadores y público, por un estilo de juego, porque la gente está disfrutando. Llevamos un camino también muy difícil por seguir en las tres competiciones. Todos hemos disfrutado y gozado y ahora vamos a esperar mañana a ver qué rival nos toca en la Europa League y centrarnos en el derbi, no sólo por la importancia que tiene un derbi, sino para mantener nuestra posición Champions e intentar recortar distancias con el Sevilla".