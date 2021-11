Pellegrini: "Internamente no hay dramatismo"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa de cara al partido de este domingo ante el Elche, tratando los siguientes asuntos.

Vuelve la Liga

"Al equipo lo veo bien. Se pudo contar con los internacionales. Han sido dos semanas que nos han permitido trabajar mucho tiempo, así que está todo tranquilo".

Guardado y Rodri

"Andrés tuvo problemas con el vuelo, no tiene problemas físicos. Rodri arrastra problemas del partido anterior, para esta semana no va estar disponible".

Dramatismo semana negra

"Internamente no hay dramatismo. Somos conscientes de los partidos que hicimos. Externamente no podría analizarlo. Pero creo que para cualquier hincha del Betis donde estamos es para ser positivos. Si nos dicen al inicio de temporada que íbamos a estar y con la posibilidad de seguir vivos en Europa estaríamos todos muy contentos".

Derbi

"El derbi tiene una lectura clara. Hasta que estuvimos once contra once tuvimos las posibilidades del gol, remates al arco... Bravo no tuvo ninguna atajada. El típico derbi igualado que cuando se queda con uno menos se acaba el análisis. Cuando se juega con diez no hace presión en el campo contrario. Ser inteligente y agarrar cualquier contragolpe. Le salió a ellos un golazo del ángulo y tuvimos el empate a uno. En los partidos con 10 no vale la pena desgastarse".

Aprendizaje

"Uno tiene que sacar conclusiones de todos los partidos de toda la época del año. Ya ha pasado, si hubiera ganado los tres partidos hubiera estado igual. El fútbol es presente, termina y al próximo partido".

Elche

"Todos los partidos se necesitan ganar independientemente de lo hecho antes. Tenemos que tener la tranquilidad de analizar el campeonato. No quedarse en las cosas negativas, superarlas, y no quedarse solo en lo positivo pensando que nadie nos iba a ganar nunca".

Guido y Elche

"He tenido semana para trabajar. Vamos a ver cuál es la mejor manera de reemplazarlo. El Elche tiene buenos jugadores. Va a ser difícil en su campo, juega bien al fútbol".