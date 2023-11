Pellegrini: "Fekir está motivado por volver a una convocatoria"

Manuel Pellegrini hizo suya la máxima futbolística del partido a partido y antes de hablar del derbi, con Isco apercibido de suspensión, destacó la importancia de ganar a "un rival difícil como el Mallorca" ante el que volverá a la convocatoria del equipo Fekir ocho meses después de su grave lesión de rodilla.

Es la novedad en la lista del técnico chileno, que confirmó también los regresos de Borja Iglesias y Sabaly, pese a que hace sólo unos días lo descartó hasta después del parón. Sokratis, el último fichaje, sigue sin entrar en la lista en lo que coge ritmo de competición.

"Fekir está bien. Físicamente lleva trabajando desde hace tiempo y no ha tenido problemas musculares. Lleva tiempo sin jugar, pero está muy motivado. Tras una lesión larga estar citado es una gran motivación. Uno no sabe antes de los partidos cómo se presentarán. No está para para los 90 minutos y veremos en qué momento y cómo es factible que entre para jugar", explicó, antes de referirse a las palabras del seleccionador Luis de la Fuente sobre Isco, que dijo que a quién quitaba para citar al malagueño: "A Isco lo estamos viendo todas las semanas. No es fácil para el seleccionador elegir a quién citar. Hará sus análisis y sacará sus conclusiones y no soy nadie para decir a quien llama, pero se ve el nivel de Isco partido tras partido". Y sobre el malagueño, apercibido de sanción, fue cuestionado también: "Lo primero es intentar ganar al Mallorca. Después pensaremos en Europa y el derbi. Isco está mentalmente involucrado para intentar ganar el Mallorca", comentó sobre el peligro de perderse la cita con el Sevilla si ve una tarjeta amarilla.

Sobre el rival de este sábado (16:15) Pellegrini manifestó que "independientemente de los últimos resultados (no ha ganado en los últimos seis duelos ligueros), es un rival complicado y con una mecánica de juego clara, ya que Javier Aguirre lleva ya tiempo allí". "Los resultados anteriores, suyos y nuestros, no nos sirven para ganar. Debemos estar fuertes defensivamente y tener creatividad para abrir espacios, porque al Mallorca le hacen pocos goles", explicó.

"Para mí lo importante es sacar la mayor cantidad puntos ya sean en casa a o fuera, porque valen igual. Es verdad que en casa le damos más satisfacción a nuestros hinchas, pero lo que quiero es sumar puntos. La estadística dice que es más fácil ganar en casa y por eso digo que fuera si no se puede ganar no hay que perder. Llevamos una buena racha encasa, donde sólo se nos escaparon los puntos ante Cádiz, porque el 0-0 ante el Atlético, que está a otro nivel, no es mal resultado", aseguró el preparador verdiblanco, para quien la exigencia de su Betis no depende del buen o mal momento, sino que la tiene siempre: "La exigencia nos la ponemos nosotros mismos y la tenemos siempre. Hace unas semanas nos criticaban por unos empates fuera por 1-1 (Granada, Getafe y Alavés). Ganar nos permite ponernos en nuestro sitio. Las exigencias no van de la mano de los momentos puntuales. Es un grupo exigente que siempre quiere más y vamos a intentar seguir ganando", indicó.

Por último, Pellegrini apuntó que las molestias de Ayoze en el pubis no le impedirán jugar y pasó de puntillas sobre los rumores del mercado: "Todos los temas especulativos son rumores dela prensa. Cuando se produzca el hecho veremos. Se ha hecho esfuerzo para cubrir carencias ante la falta de centrales. Es cierto también que la dupla de medios Guido Rodríguez y Marc Roca nos da más seguridad y no encajamos muchos goles, sin contar los nueve que recibimos en dos partidos (ante el Athletic y el Barcelona). Dejando la portería a cero es más fácil ganar", indicó el entrenador heliopolitano, satisfecho por "tener posibilidades variadas y mientras más variantes tenga es más fácil buscar soluciones", dijo al hilo de su pauesta en la delantera: "Si hacen goles es más fácil mantenerlos en sus puestos".