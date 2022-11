Pellegrini: "Que River haya elegido al Betis para esta ceremonia especial es un prestigio"

Además de los elogios a Marcelo Gallardo y Martín Demichelis, Manuel Pellegrini trató otros asuntos en torno al partido de este domingo por la noche ante River Plate.

¿Qué significa jugar frente a River?

"Primero, la alegría de volver aquí a Argentina. Fueron tres años muy importantes tanto en la parte profesional como en la personal. Un país que me recibió maravillosamente bien tanto el año y medio de San Lorenzo como el año y medio de River Plate. El hecho de venir a jugar un amistoso con ellos y que coincida con la despedida de Marcelo Gallardo es un honor para el Betis, siendo un equipo tan popular en España, que lo haya elegido River para esta ceremonia especial es un prestigio. Dos instituciones distintas, River es la más grande de Argentina, Betis es muy popular, así que la combinación, dos equipos que se dedican a jugar al fútbol, así que ojalá haya un muy buen espectáculo por la gente y por la despedida de Marcelo".

¿Qué partido espera?

"Vi el partido de River con Colo Colo, fue muy atractivo, de muchos goles, además de dos goles muy rápidos de River, tres muy rápidos de Colo Colo... Al final, y no lo digo solo por los amistosos, también por los oficiales, hay muchísima gente detrás del fútbol, de equipos tan populares, y ver partidos tan entretenidos le hace muy bien a la actividad. Ojalá salga un partido muy abierto y bien jugado, que si bien no hay puntos de por medio, hay una responsabilidad de la gente que estamos a cargo del fútbol de hacer seguir creciendo esta actividad que sin lugar a dudas es la más popular del mundo".

Guido y Pezzella, en el Mundial

"Ojalá que, no solo por Germán y Guido, Argentina tenga un gran Mundial. Conozco muchísimo este fútbol, tuve jugadores que dirigí en distintos equipos. Son dos jugadores que le dan mucho carácter a los equipos. Tanto Germán como Guido son líderes dentro del campo de juego, un aporte muy importante dentro de un plantel como el de Scaloni. Tiene muchísimos buenos jugadores y ojalá tenga una muy buena actuación en el Mundial".

El momento de Juan Cruz

"Juan está comenzando, es un jugador de muchas condiciones que tuvo además la capacidad de darnos un gol cuando entró. No es tan joven, tiene 22 años, pero su carrera va a depender de él. Tiene buena técnica, tiene gol, nacido en Quilmes y que ha hecho su carrera en España. Ojalá que siga progresando y sea un aporte muy importante para el Betis".

¿Quién quiere que gane el Mundial, España o Argentina?

"Pregunta complicada... He tenido la fortuna de dirigir en seis países distintos. No está Chile en el Mundial, así que no puedo ir con Chile, pero está Ecuador, que fue un país donde también estuve dos años y me trató muy bien, Argentina, España, que he estado 12 temporadas y me siento absolutamente integrado... Donde he estado me gustaría que sus equipos ganen, aunque sea un rival nuestro, si va a ganar la Champions League un equipo español o en Argentina igual. Está el corazón partido, no quiero inclinarme por uno. No estando Chile, cualquier de los tres me gustaría que lo ganara. Vivo en España, soy parte de España, así que es prioritario, pero lo que viví en Argentina y Ecuador lo llevó siempre muy adentro y no lo olvido".

Las ausencias de Borja, Canales y Álex con España

"Cuando me preguntan como técnico siempre lo digo, es un orgullo para un club que sus jugadores representen a su país. Y para el jugador, con más razón, siempre debe estar disponible para su selección nacional. Lamentablemente creo que ellos, dentro de la esperanza que tenían, lo han sabido asimilar. Todo el mundo quiere representar a su país, jugar un Mundial es importante, seguro que unos días estarán afectados, pero tienen un mes y medio para recuperarse anímicamente de algo que tampoco era 100% seguro. Había una ilusión importante, pero no creo que ninguno estuviera muy, muy seguro de que tuviera un puesto en la lista. Es distinto haber estado muchas veces en la lista y que en el último momento uno se quedara fuera. Pero son golpes anímicos que tienen la juventud para superar con el tiempo".