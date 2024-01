Pellegrini: "No tuvimos ni el espíritu ni la exigencia necesarias; nos faltó de todo"

Enfadado. Desilusionado. Desmotivado por la pobre imagen de su equipo. Así se presentó Manuel Pellegrini en la sala de prensa de Mendizorroza, después de la eliminación en la Copa del Rey de un Betis que "lo hizo todo mal" ante un Alavés que mostró más ambición por seguir adelante en el torneo copero.

"Nos falto de todo. Hicimos un mal partido y no tuvimos ni el espíritu ni la exigencia necesarias para enfrentarse contra el Alavés, que siguió adelante en el torneo con toda justicia porque fue mejor", explicó el técnico, contundente al responder a la pregunta de si esperaba una mejor reacción de su equipo tras el 1-0 encajado tras el gol de Benavídez: "No esperaba una respuesta del equipo después del 1-0, sino desde el minuto 1 y esa respuesta nuca se vio en el campo. No tuvimos un buen día".

Fue muy crítico el técnico heliopolitano con sus jugadores, ya que aseguró que le extrañó la actitud sobre el césped tanto colectiva como individualmente. "Me extraña que el equipo jugara así. Con el Celta perdimos con un gol en el minuto 96, pero tuvimos tantas o más ocasiones que el rival. Jugamos bien ante buenos rivales como la Real sociedad, el Real Madrid o el Girona. Es extraño lo de hoy día y hay que reaccionar para no seguir perdiendo puestos en la liga y llegar bien situados cuando regrese la Conference League", explicó Pellegrini, quien no quiso excusarse no en las bajas ni en las difíciles condiciones climatológicos porque incidió en que el Alavés fue justo merecedor del triunfo.

"Ahora tenemos un partido por semana y ojalá nos sirva de lección para seguir mejorando. Tendremos tiempo para preparar los partidos ahora con un encuentro por semana", señaló el preparador chileno, al que no le sorprendió el nivel que demostró el rival: "Esperaba este Alavés, que tiene un juego muy directo como ya nos demostró en la liga cuando empatamos 1-1. El rival jugó con más ambición y es justo vencedor y que siga adelante en la Copa del Rey", afirmó el protagonista.

¿Por qué se vio a un Betis tan pobre? No tiene una respuesta clara Pellegrini, que deberá analizar el encuentro en busca de una solución para una crisis de resultados que tras encadenar cinco partidos si ganar en laliga ahora suma una derrota y la eliminación copera. "No es tan fácil encontrar una respuesta que explique este resultado y la imagen del equipo. Siempre hay motivos por los que el equipo no reacciona, desde la derrota ante el Celta en el tiempo añadido al parón vacaciones que nos cortó el ritmo. Hay que analizar rendimientos individuales y el compromiso y la ambición de cada jugador debe reflejarse en cada disputa por el balón", afirmó el Ingeniero, visiblemente molesto por la actitud mostrada por sus futbolistas que llevó a la despedida de la Copa del Rey antes de lo deseado.