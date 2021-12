Pellegrini: el plan del Betis continúa hasta 2025

Si el presidente, Ángel Haro, señalaba hace poco más de tres semanas que la renovación de Manuel Pellegrini era uno de sus objetivos antes de finalizar la temporada, el Betis anunció ayer por sorpresa ese acuerdo cerrado con el entrenador chileno, que prolonga la vinculación hasta 2025, dos años más de los tres que firmó en su día. El golpe de efecto logrado por los dirigentes béticos fue un regalo de Navidad para sus aficionados, que han encontrado en Pellegrini al gran líder del proyecto.

El técnico siempre ha sido un hombre de planes a largo plazo y ahora cumplirá cinco años en el banquillo heliopolitano de agotar su contrato. Curiosamente, esas mismas cinco temporadas son las que Pellegrini se mantuvo en el Villarreal, ese proyecto que más de una vez ha comparado con el del Betis y al que llevó a consolidarse entre la élite del fútbol nacional.

Muchos son los factores que han llevado a Pellegrini a ampliar su contrato con la entidad heliopolitana. Para empezar, el técnico considera que el club tiene margen de crecimiento para instalarse de manera permanente entre los grandes, pese a las dificultades económicas. Pellegrini tiene una buena sintonía con los dirigentes, con los que ha mantenido discrepancias en momentos puntuales, pero que siempre se han solucionado con diálogo. Además, la política de renovaciones emprendidas por la entidad, asegurando la continuidad de jugadores como Canales y Fekir –éste tiene ultimada su renovación– o la apuesta por jóvenes como Rodri también se enmarcan dentro de esa idea de club que tiene el chileno.

También es del agrado de Pellegrini la respuesta de los béticos, que lo han señalado como algo más que un entrenador para el Betis. Esa identificación de los aficionados con el equipo ha generado una sinergia que cubre las expectativas del chileno.

Para los dirigentes béticos incluso ha sido más sencillo. La apuesta que realizaron en el verano de 2020, en una situación complicada tanto en el plano deportivo como en el económico, se reveló pronto como la más acertada. El propio comunicado con el que el club avanzó la renovación apuntaba a esas claves que se han valorado para apostar por esa continuidad a largo plazo con el chileno.

"Pellegrini se ha convertido en el técnico con mayor porcentaje de victorias en la historia del Real Betis Balompié. Además, bajo su mando, el equipo juega un fútbol vistoso, ofensivo y con un sello de identidad muy marcado, con una importante presencia de los jugadores de la cantera. La ampliación del contrato del entrenador supone un importante paso adelante del proyecto de crecimiento del Real Betis Balompié, apostando por uno de los técnicos con mayor prestigio del fútbol mundial. El proceso de renovación ha sido muy rápido dado el clima de máximo entendimiento y confianza existentes entre la entidad y su primer entrenador", señaló la entidad heliopolitana.

La negociación tampoco se ha dilatado en el tiempo. El aspecto económico no era tan relevante como todas esas circunstancias que han provocado que ahora sí Pellegrini quisiera dejar sellada su continuidad. "Manuel es una persona inteligente, hay una serie de parámetros que se ponen encima de la mesa y se cumplen. No voy a decir que ha sido fácil, pero sí rápido porque había buena predisposición. La forma que tenemos que actuar, en la que ponemos por delante de todo al Betis, a Manuel le gusta. El proyecto que tenemos es de futuro y sigue apostando por él", señaló el propio presidente, Ángel Haro, que no podía ocultar su satisfacción por esa deseada renovación: "Estamos muy contentos, las dos partes lo estamos. Hay una relación muy cordial, es algo muy positivo para el proyecto para seguir en la senda en la que estamos. Manuel es un magnífico exponente de lo que es el proyecto, está consiguiendo aglutinar tanto lo que es la estructura del club como esa comunión que existe entre la afición, la grada y los jugadores. Qué mejor manera de demostrarle que queremos que siga con nosotros que renovarle el contrato".