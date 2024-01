Ramón Planes admite conversaciones recientes con un delantero al que quería firmar para el Betis

Ramón Planes, exdirector deportivo del Betis y actualmente perteneciente al Al-Ittihad, fue recientemente entrevistado en Jox Sports. La entrevista, publicada este mismo martes, se grabó a finales de diciembre, cuando el ilerdense aún pertenecía a la entidad verdiblanca. Días después, el club árabe abonó su cláusula de rescisión y en estos momentos ya cuenta con sus servicios, aunque el catalán tenía una operación en mente con un delantero para que firmara por el Betis, según avanza en este medio.

En un momento de su intervención, Planes cuenta una anécdota con un jugador, concretamente un delantero, al que quería firmar para el Betis el próximo año: "El otro día hablaba con un jugador, aunque no voy a decir su nombre, pero es un delantero y le dije 'oye, no hagas ningún gol más ya'. 'No, pero si sólo llevo ocho'", le respondió este futbolista en cuestión durante las conversaciones.

Ramón Planes estaba cerca de firmar un nuevo delantero para el Real Betis en verano. Entrevista completa en nuestra plataformas. No os la perdáis.

En este sentido, Planes cuenta cómo su contestación fue la siguiente: "No hagas más goles porque me vas a complicar la vida. Acaba con ocho goles y el año que viene yo te voy a firmar igual. Me da igual que no marques ningún gol más porque tengo claro que eres un jugador que me gusta y nos puedes aportar cosas", declara abiertamente, admitiendo un fuerte interés en un '9', una de las debilidades actualmente en el equipo de Pellegrini.

En cualquier caso, aunque se desconozca la identidad de este ariete, Ramón Alarcón, CEO del club, compareció recientemente aclarando que la ruta está marcada: "La planificación está hecha y las hojas de ruta están abiertas. El trabajo está encaminado y sólo hace falta rematarlo", reconoció.