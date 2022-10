Competir y creer, el camino del Betis

Victoria de prestigio del Betis en Roma. ¿Por qué? Porque este equipo de Manuel Pellegrini compite y cree hasta el final. Se sobrepuso a la lesión de Fekir, al tanto de penalti y como siempre tiró de fe en busca de la victoria y le pegó el zarpazo definitivo a la escuadra romanista cuando todo parecía encaminado al empate. Pero no. En un centro de Rodri que parecía largo apareció Luiz Henrique para darle la victoria a su equipo en un partido a nivel táctico muy estudiado por Pellegrini y Mourinho.

El Betis salió con su habitual dibujo y mucha movilidad de Canales, Joaquín y Fekir. La presión de la Roma era prácticamente nula y los de Heliópolis tenían la pelota, creaban peligro y Guido sobresalía tanto en sus incorporaciones al ataque como en defensa. Así, Fekir mandó al palo un disparo en un serio aviso y el 10 verdiblanco campaba a sus anchas llevando la manija junto a un Joaquín que se asociaba mucho y bien con sus compañeros. Y con los heliopolitanos siendo mejores –como en casi toda la primera parte– que su rival llegó la lesión de Fekir, pasando Canales a jugar en el sitio del galo y Luiz Henrique entrando en la derecha.

Siguió el Betis teniendo la pelota y buscando el área de una Roma que no encontraba espacios y abusaba de los balones en largo a Abraham. Sin embargo, los de Mourinho de mostraron por qué uno de sus puntos fuerte es el balón parado, con Samalling como nombre propio, y en una acción así, en una falta junto al córner, el colegiado, a instancias del VAR, decretó penalti por mano de Ruibal. Pero no se vino el Betis abajo, siguió dominando y encontró su premio con un zapatazo de Guido. Con el empate, la Roma espabiló, Zaniolo remató al travesaño y posteriormente Dybala enganchó un disparo que obligó a Bravo a Lucirse. Así es la Roma, parece que no está en el partido pero muerde.

En la segunda mitad, el Betis pareció contagiarse del ritmo espeso de la Roma, que sí creo más peligro por dentro en asociaciones con Abraham, Dybala y Zaniolo, que acabó desquiciado. Entonces, emergió Bravo con esa parada a bocajarro ante Cristante y con los cambios, los verdiblancos mejoraron. Sobre todo, con un William Carvalho que brilló a los mandos del juego de su equipo, un Panda fresco y un Rodri muy participativo. Y cuando casi nadie lo esperaba apareció Luiz Henrique.

Defensa

Pezzella sufrió mucho más que Luiz Felipe, que con tarjeta casi todo el partido aguantó bien. Ruibal y Miranda, siempre voluntarioso y Guido, soberbio, en tareas defensivas y en ataque.

Ataque

Buena movilidad de Canales, Joaquín y Fekir en la primera mitad y las incorporaciones de Guido asomándose al área de la Roma y metiendo buenos pases. Luiz Henrique, al final, aportó un gran gol.

Virtudes

Compitió y creyó en el triunfo.

Talón de Aquiles

El peligro en el juego aéreo que creó la Roma.