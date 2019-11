Rubi: "Contra el Valencia me sentaré en el banquillo"

No estaba satisfecho Rubi en rueda de prensa. Era para no estarlo tras perder el derbi por 1-2 en un partido en el que, a su parecer, el Betis "mereció algo más". El técnico verdiblanco, sin embargo, mira adelante "convencido" de que se sentará en el banquillo del Benito Villamarín la próxima jornada (tras el parón) ante el Valencia, porque el equipo "está ahora mucho mejor que semanas atrás".

"Creo que merecimos mucho más. Tuvimos ocasiones para empatar y hay un posible penalti a Fekir que el colegiado no lo interpreta así. El segundo gol del Sevilla nos hizo mucho daño, porque en la primera jugada que combinó el rival nos marcaron. Ese tanto ya nos obligó a hacer cambios a contracorriente. La clave del partido estuvo en ese gol y en las ocasiones claras falladas por nosotros", analizó el preparador heliopolitano, que añadió: "He visto un buen Betis que compitió muy bien ante un buen conjunto. El equipo está mejor ahora que hace unas semanas, pero eso no me quita el disgusto por no darle a la afición lo que merecía con el resultado. Sufrimos más desde el contragolpe que desde el juego elaborado del rival, y curiosamente en una de sus pocas acciones elaboradas llegó el 1-2".

Y es que el cuadro hispalense marca la salvación con cuatro puntos sobre el Celta. Aun así, mira con optimismo el catalán al futuro. "No me gusta la clasificación, pero desde el compromiso de los jugadores saldremos adelante. Estoy convencido de que me sentaré contra el Valencia en el siguiente partido y que el Betis acabará mucho más arriba en la clasificación. Los dirigentes valoran también el trabajo, aunque en muchos choques no estemos teniendo suerte para sacar mejores resultados", afirmó un Rubi,para quien esta derrota "y la de la primera jornada, en el inicio del proyecto", son las que más le duelen. "Aunque ésta un poco más por lo que significa en la ciudad", apuntó.