Siete bajas en el Betis para enfrentarse al Villanovense

El Real Betis de Manuel Pellegrini visita este miércoles el municipio extremeño de Villanueva de la Serena para enfrentarse al CF Villanovense. El cuadro bético jugará la segunda ronda de la Copa del Rey, tras vencer ampliamente al CD Hernán Cortes por 1-12 en la primera cita copera. Los verdiblancos buscan una victoria que les sitúe en dieciseisavos, donde se incorporarán los equipos que disputan la Supercopa de España.

Los heliopolitanos afrontan la cita copera tras cosechar un agridulce empate en el Power Horse Stadium de Almería, la casa del colista liguero. Además, el bloque sevillano también tiene la mente puesta en los próximos duelos de Liga y Europa League, que serán de máxima exigencia por los rivales y sus diversas situaciones clasificatorias.

Siete ausencias para viajar a Villanueva de la Serena

El equipo del Ingeniero se encuentra actualmente en un momento delicado respecto a los lesionados que copan la enfermería bética. Hasta ocho jugadores del primer equipo no se han ejercitado en la mañana de este martes y no estarán disponibles para el choque copero frente al Villanovense, excepto Rui Silva, que no ha entrenado pero sí está convocado. Estas siete figuras son Germán Pezzella, Nabil Fekir, Youssouf Sabaly, Marc Bartra, Claudio Bravo, William Carvalho y Rodri Sánchez, con estos dos últimos en el césped al margen del grupo.

Por detallar el estado de cada jugador, la baja de Pezzella se debe a sus molestias en el isquiotibial derecho por las que se tuvo que retirar en el partido de Almería, mientras Rodri y William Carvalho podrían reaparecer en la próxima semana, según comentó Manuel Pellegrini.

A Fekir y Sabaly, con una lesión muscular y un esguince de rodilla respectivamente, aún le quedan más días para recuperarse, por lo que también se descarta la presencia de ambos este domingo contra los de Ancelotti. Finalmente, Claudio Bravo y Marc Bartra están descartados hasta inicios de 2024, motivo por el que se perderán este importante tourmalet de partidos durante el mes de diciembre.

Presencia de canteranos

Debido a las bajas y al modesto rival con el que el Betis se enfrentará este miércoles, Pellegrini ha contado con los canteranos Nobel Mendy -cedido por el París FC-, Enrique Fernández y Ginés Sorroche, quienes se han ejercitado este martes con el primer equipo y podrían ser convocados para la cita en tierras extremeñas.

De hecho, no se descarta la titularidad de alguno de ellos, pues Enrique ya ha debutado con el primer equipo mientras el central Nobel Mendy ha dejado muy buenas sensaciones con el Betis Deportivo, por lo que podría acompañar a Chadi Riad o Sokratis en la parcela defensiva.

Fran Vieites no puede jugar la Copa del Rey

En los últimos días, producto del buen rendimiento de Fran Vieites en el Sánchez-Pizjuán y en el partido frente a la UD Las Palmas, se había generado un interesante debate alrededor de la portería, puesto que el nivel de Rui Silva no estaba siendo convincente y Claudio Bravo está lesionado. Sin embargo, el luso rindió en Almería a buen nivel y las dudas parecen haberse disipado.

Pellegrini ha aclarado en rueda de prensa que el portugués no se ha entrenado esta mañana por un golpe y será de la partida este miércoles. Vieites no puede jugar el torneo copero al tener más de 23 años, límite de edad impuesto por el reglamento en Copa, mientras en liga son 25, por lo que Germán García, del Betis C, es el otro portero en la convocatoria.