Canales: "El equipo está dando la cara"

Los futbolistas del Betis mostraron su satisfacción al final del partido por la victoria de enorme valor ante el Atlético y por lo que resta por venir en este mes de febrero, con las semifinales de la Copa del Rey, la Liga y la Liga Europa.

Así lo expresó en BeIN LaLiga Sergio Canales, protagonista del encuentro: "Contentos, sabemos que los partidos contra el Atlético son complicados, llevan pocos goles en contra, tuvimos una ocasión clara, el partido era muy igualado y se resolvería por pequeños detalles. Tuvimos la fortuna del penalti, defensivamente hemos estado sólidos, y hubo pocas ocasiones. Sabíamos que el mes de enero y febrero son muy importantes, nos iba a costar mucho pero el equipo está dando la cara y con este ambiente nos ayuda muchísimo".

Sobre el penalti ante Oblak, Canales indicó que "es un portero increíble, de los mejores del mundo. He intentado aguantarle y ha salido bien". Por último, el cántabro dejó claro su nivel de ambición: "El objetivo es estar en las tres competiciones arriba. Sabemos que si nos relajamos una semana y media nos meten ahí abajo, el equipo debe ir partido a partido siempre a ganar".

Otro protagonista bético en zona mixta fue Francis, que analizó el encuentro: "El Atlético es un rival muy duro. Han tenido la semana completa para preparar el partido, nosotros tuvimos la copa… Fuimos solidarios y mantuvimos el marcador para sumar tres puntos muy importantes. Cada partido es un mundo, pero el equipo ha sido un bloque compacto. Otras veces meternos atrás se nos complica, pero hoy hemos sabido salir así. Son tres puntos muy importantes para nosotros". Ahora, el de Coín se centra en el partido de Copa: "Ahora viene el jueves un nuevo partido ante nuestra afición, contra un rival muy complicado, pero ante el que queremos pelear también en la Liga. La fiesta para los aficionados, nosotros estamos centrados en seguir compitiendo todo, LaLiga, la Copa del Rey y en la Europa League y queremos que así siga siendo".

Por último, el meta Pau López mostró su alegría por la victoria conseguida: "No hemos recibido muchas ocasiones de gol, salvo el palo. Hemos estado muy sólidos y también muy acertados en ataque. Contento, la gente necesitaba una victoria así. Ahora viene la Copa, luego la Liga Europa. Que la gente que entra como Kaptoum entre como lo ha hecho hoy, es bueno para todos. ¿La parada de Oblak a Feddal? Cuando he visto el cabezazo de Feddal he estado a punto de celebrar el gol, pero ha aparecido Jan para evitarlo".