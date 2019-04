Serra Ferrer, espectador de lujo en el entrenamiento del Betis

El Betis realizó esta mañana su último entrenamiento previo al derbi y el vicepresidente deportivo, Lorenzo Serra Ferrer, no quiso perderse un detalle de la sesión. Perfecto conocer de la trascendencia de los encuentros de máxima rivalidad, el balear quiso mostrar así su apoyo al equipo antes de una cita clave de la temporada.

Tras la cristalera de las nuevas instalaciones de la ciudad deportiva, Serra siguió atento el trabajo táctico desarrollado por Quique Setién y los suyos en el entrenamiento, aunque el balear no se mete en esas cuestiones que dependen del entrenador cántabro.

"Todos están mentalizados, saben lo que supone este partido a cualquier bético, el compromiso y la actitud con la que hay que jugar. Tenemos buena plantilla y un cuerpo técnico que también es conocedor, y con buenas experiencias. No han perdido en los partidos que hemos jugado, hay que seguir apoyando, protegiendo, pero no molestar", indicó Serra en su comparecencia en los medios oficiales del club el pasado lunes cuando se le preguntó por el derbi. "No hay que hacer declaraciones que puedan desviar la concentración o la seguridad, no es lo adecuado. Esto es respetar y no molestar. Si me preguntan, digo lo que pienso, si no, dejo que se trabaje", añadió el balear.