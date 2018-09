Setién: "Si queremos ser un equipo estable y sólido, hay que ver las cosas con perspectiva"

Quique Setién, entrenador del Betis, ha ofrecido la conferencia de prensa al duelo ante el Girona, en la que ha repasado todas las cuestiones relacionadas con el equipo, desde la polémica con Francis o la grada hasta su modo de entender cómo debe ser el apoyo al club, desde lo que le exige a los delanteros hasta el desarrollo del proyecto iniciado el pasado año. "Si me permitís, el otro día escuché la entrevista que le hicieron a Berizzo del partido nuestro, en la previa, y toda las preguntas fueron de fútbol", indicó para empezar Setién, que prefería centrarse en las cuestiones deportivas aunque no eludió las demás. "Si queremos ser un equipo estable y sólido, hay que ver las cosas con perspectiva", ha indicado el entrenador cántabro.

Lista de 22: "Lo normal cuando venimos de viaje, como no podemos hacerlo después del partido, es entrenar a las dos o así, y a esa hora haría mucha calor. Vamos a hacer el entrenamiento después del partido allí y aquí cuando lleguemos, comeremos y nos iremos a descansar".

Parte médico: "Al 100%, la realidad es que no los hemos podido ver. Los entrenamientos con todo el grupo no han sido intensos, han sido más de recuperación. Lo ideal es haber tenido una semana normal, pero no ha podido ser. Han superado sus lesiones, salvo Feddal que todavía que no puede participar con el grupo en algunas actividades. Está mucho mejor y en días estará perfectamente. A Francis le ha dado un pequeño pinchazo en el rotulado. Es el único incidente con el de Feddal".

Montilivi: "Si tenemos en cuanta lo que le hemos visto y la variación que ha hecho, es posible que pretendan tener el balón. Eusebio toda la vida ha hecho eso, algo hará. Veremos a ver si son capaces, si nosotros no estamos todo lo fino que nos gustaría estar. Estamos manteniendo una línea de rendimiento, nos fácil quitarnos el balón".

Gesto con la grada: "El otro día pedí perdón y lo reitero. No tengo que tener esa reacción, me tengo que controlar más. No estaba especialmente molesto por mí, esto ha pasado en todos sitios y más veces aquí. Nosotros tal y como estamos, el apoyo que necesitan los jugadores es fundamental, es lo único que pides"

Que se vuelva en contra: "No pasa nada, ellos son soberanos en sus manifestaciones, pueden decir y pensar lo que crean conveniente. Trato de convencer de que ése no es el camino. Y si no, seguiré entrenando y trabajando. Sí tengo claro que eso no me va a afectar par a la toma de decisiones, si no automáticamente pierdo la credibilidad del grupo, y si pierdo lo que cuesta tanto ganarse, me tendría que ir. Si hago cosas que no siento, estoy perdido y como consecuencia el equipo".

Francis: "Es un chaval fuerte, que le va a curtir esta situación, ayer mismo me vino y me dijo que no me preocupe, que estoy bien que voy a seguir. Ha conseguido ir a la sub 21 con dos entrenadores diferentes, sabe la confianza que tenemos en él. Seguirá hacia delante".

Guardado: "Andrés ha adquirido un equilibrio físico y mental extraordinario, sabe medirse muy bien. Está como un juvenil. Hablo mucho con él, le pregunto, como al resto de jugadores, la realidad es que no da muestras ni síntomas de estar cansado o agotado. Está acostumbrado a competir mucho y lo lleva en la sangre. No todos os futbolistas son iguales. Contemplamos no agotarlo, descansará cuando veamos que es necesario".

Mayoría de la afición a favor: "Lo agradezco enormemente, pero lo correcto no es personalizar las cosas. Esto es una situación que afecta al Betis, como club, entidad y equipo. Los personalísimos cada día le tocan a uno. Hay que tener un sentimiento de unión para que este club crezca, es mejor hacerlo todos juntos que por separado. Es imposible convencer a todo el mundo de lo que estás haciendo, pero lo importante de verdad es el Betis. Los que lleváis aquí muchos años, sabéis la capacidad que tiene para cambiar sus ritmos. Está bien, está mala, está bien... De repente, no se sabe el motivo exacto de esos cambios. Es un tema para debatir desde la tranquilidad, la prudencia y la humildad. Soy una persona que estoy de paso, como en toda la historia de este club. Lo que queda siempre es la instituiión y es la que hay que salvaguardar. Ganar no se puede hacerlo siempre, pero tampoco perder. Las cosas hay que verlas con perspectivas si queremos ser un equipo estable y sólido. No se explica como un año puede ganar la Copa o jugar la Champions y al año siguiente descender. La explicación que yo le doy, lo que no me encaja, hemos jugado ante el Sevilla, ante nuestro eterno rival, hemos ganado 1-0 y esta todo el mundo entusiasmado con su equipo. Hemos ido a Valencia y jugamos un partido extraordinario, hemos jugado mejor que ellos. Fuimos a Atenas para jugar ante un equipo con historia e hicimos un partido espectacular, al que sólo le faltó el gol. Y venimos aquí contra el Athletic, nos mete dos goles, y no entiendo la reacción. Estos futbolistas se han ganado el derecho a ser apoyados. No hacerlo no es positivo para tu escudo. No sé los que son, todo el mundo me lo dice. Por cada runrún negativo hay 200 positivos. Si podemos convencer a esta gente que se frustra, trataremos de convencerlos, como hemos hecho otras veces. Me gusta convencer a todo el mundo. Me encantaría sentarme uno a uno con ellos y explicarles las cosas, seguro que cambian de opinión. Vamos a disfrutar todos, pero también que apechuguemos todos cuando las cosas no van bien. Sacar la bandera sólo cuando ganas y estar orgulloso sólo cuando ganas es ventajista".

Goles: "No sé la percepción vuestra de este tema, sobre todo los puntas pueden pesa que sin marcan van a tener más minutos... Es mucho más importante es la sensaciones que transmite el equipo. Les digo que piensen en el equipo, uno puede equivocarse en un momento determinado, pero el respaldo del equipo es el que nos va a sacar hacia delante. Yo no le doy importancia, son cosas que no podemos controlar. Les digo que jueguen para el equipo, no que estén obsesionados por marcar goles, llegarán. Lo importante es que el equipo juegue bien. No los he visto antes frustrados, ni ahora más calmados. Miro a los tres que más afectados pueden estar y los veo igual".

Sanabria: "No he hablado expresamente con él, en grupo, sí. Son situaciones que ellos las conocen, tiene más experiencia dentro de su juventud. Tiene un carácter como el que tiene, no nos va a afectar, ni el hecho de no acertar con la portería, ni lo del otro día. Este equipo está muy fuerte mentalmente. No queremos darle tanta importancia a esto. Nos vamos a centrar en el Girona, Leganés, Dudelange, Atlétcio... A ver si conseguimos ganarlos todos y cambiamos esa sensación de que parece que nos pasa algo y no nos pasa nada".

Inicio: "Hablamos todos de la importancia que tiene empezar con intensidad y no dejarte sorprender. Siempre se comenta algo, salimos conciencias. Hay muchas cosas que no puedes controlar, que te metan un gol en el primer minuto como lo puedes meter tú. Tratamos de tener el plan bien diseñado, convencer a los jugadores, que estén acertados y salga bien".

Defender con el balón: "Hay una diferencia enorme entre el año pasado y éste. Tenemos todos los registros muy integrados, los jugadores nuevos se han adaptado. El año pasado no era así, para muchos jugadores todo era nuevo. Es normal que exista diferencia en las sensaciones. Lo de tener el balón para defender todos los equipos tratan de hacerlo, es muy práctico. Siempre tienes opciones de meter gol que cuando no lo tienes. Hay equipos que no necesitan tenerlo para ser efectivos, como es el caso del Girona, que es de lo que más brilla en ese sentido. Tiene a sus puntas enchufados y está sacando productividad a las accones de ataque tiene. Ellos rentabilizan su manera de jugar. Hay que ver las tendencia, no el partido a partido, si pueden mantener el ritmo todo el año. Nosotros a la larga nuestra manera de jugar nos ha metido en Europa, nos ha hecho ser un equipo importante que nos igualamos con los mejores de Europa, es el camino que hemos trazado y nos va muy bien. Hemos identificado al Betis con una manera de jugar, que es positiva y da rendimiento. Eso no es fácil".

Proyecto: "He firmado tres años y vengo para un proyecto largo, que entiendo que va muy bien. Lo que hemos conseguido el año pasado esperaba hacerlo en dos o tres años, podemos ser optimistas en cuanto al futuro. Si nos vamos a fijar más en el resultado del domingo que en la trayectoria de un equipo.... El año pasado se pasaron periodos entre los que me querían echar y los que querían que me quedase toda la vida y a largo plazo las cosas salieron bien. Trataremos de potenciar el proyecto".