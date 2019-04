Quique Setién salió a la rueda de prensa del estadio Benito Villamarín contento por el resultado y por la actitud de su equipo que volvió a cosechar un triunfo muy importante a una semana del derbi contra el Sevilla.

El técnico cántabro se mostró satisfecho por el partido del plantel bético. “Yo creo que hemos hecho muchas cosas bien y mejor que el rival, sobre todo al principio del partido. Hemos tenido el control total, hemos dominado, pero el gol del empate justo después del nuestro nos ha descolocado un poco”, indicó Setién, que también quiso aclarar que había tenido que mover ciertas cosas por el cambio de sistema del rival. “Hemos tenido que reaccionar a su cambio de sistema y, además, en la segunda parte hemos notado el cansancio de esta semana, pero hemos sabido jugar nuestro partido y marcar un tanto para ampliar el marcador”, dijo.

En cuanto al ritmo del encuentro, el entrenador verdiblanco destacó el juego de ambos equipos que, según él, fue algo intermitentes. “Ha habido arreones aunque hemos tenido bastantes ocasiones y el gol ha llegado en un momento en el que estábamos apretando muchísimo y después hemos sabido defender un gol que era muy importante para llevarnos el partido”, sentenció.

Cuando fue preguntado por el derbi y por cómo llegan algunos de sus jugadores, fue tajante. “Lo primero es ver cómo podemos recuperar a ciertos jugadores como Canales que, en principio, tiene un golpe pero también un esguince por una torcedura, algo que no sabemos cómo afectará para la semana que viene”.

En cuanto al derbi, fue claro. “Afrontaremos el partido con la ilusión de ganar el encuentro y a mí no me ha ido mal en estos partidos contra ellos, aunque será un partido que se decida por detalles”, dijo, avisando que estos encuentros no se suelen decidir por “quién llega mejor o quién hace el mejor partido”.

Por último, quiso mandar un mensaje de apoyo al entrenador del Sevilla, Joaquín Caparrós, tras anunciar que padece leucemia. “Esto resta importancia a todo lo demás. Lo primero es la salud y le deseo una pronta recuperación”, concluyó el técnico verdiblanco.