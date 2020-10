El VAR, de Zidane a Simeone

Las decisiones tomadas por De Burgos Bengoetxea y José Luis González González el pasado sábado en el Betis-Real Madrid continúan dando que hablar. Así, hoy tanto el entrenador madridista Zinedine Zidane como el del Atlético de Madrid, Diego Simeone, se han referido al VAR, esa tecnología que tanta polémica está generando de nuevo en este inicio de temporada.

Mientras el entrenador del Real Madrid no comparte las críticas a las decisiones arbitrales, al entender que acertaron tras la revisión ordenada desde la sala VOR, el colchonero prefiere guardar silencio para evitar una posible sanción, tras lo expuesto por la Federación Española con las declaraciones tras los partidos.

"Me sorprende porque son críticas a los aciertos", indicó Zidane cuando lo han cuestionado sobre la polémica originada. "No voy a estar hablando de estas cosas, cada uno puede opinar como quiera y nosotros pensamos en lo que tenemos que hacer porque en cada partido puede pasar de todo y nada va a cambiar las cosas. Tenemos que centrarnos en nuestro trabajo, pensar solo en los partidos. El resto no lo controlamos", añadió el entrenador madridista, que prefirió hablar de las cuestiones tácticas que se vieron en el Benito Villamarín: ""El dibujo es la animación del equipo cuando tenemos el balón y cuando no. El otro día jugamos con dos arriba, podemos hacerlo con jugadores por fuera que cuando lo haces con tres arriba en mi cabeza no existe que se queden en banda. Podemos cambiar muchas cosas porque tenemos muchos recursos", destacó como aspecto clave, tener variedad de sistemas en función a sus jugadores.

Mientras tanto, Diego Simeone prefirió pasar por alto todo lo relacionado con el VAR. "Entiendo tu pregunta y entender mi silencio, porque hay que ser muy respetuoso a todo lo que suceda. Si antes no opinaba, imagínate ahora", dijo Simeone, después de que Pellegrini, su homólogo en el Betis, podría ser sancionado por unas declaraciones sobre el vídeo-arbitraje el pasado sábado.