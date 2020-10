El Comité de Competición de la Federación Española de fútbol (RFEF) ha impuesto un partido de sanción al jugador brasileño del Betis Emerson por su expulsión con roja directa en el partido de la tercera jornada ante el Real Madrid (2-3) en el Benito Villamarín.

Emerson vio la roja directa en el minuto 67 del encuentro después de una acción sobre el madridista Jovic que el árbitro consideró fuera de juego inicialmente, aunque tras revisar la jugada en el VAR expulsó al jugador cuando el marcador iba con empate a dos.

Posteriormente, Manuel Pellegrini y Joel Robles hicieron declaraciones después del partido sobre lo pasado con el VAR. Incluso, el chileno recalcó en la rueda de prensa previa al partido de este martes en Getafe que siempre habló desde el respeto, mientras que el meta fue algo más crítico.

El Comité de Competición guarda de momento silencio sobre una posible sanción tanto a Pellegrini y Joel, a la espera de recabar más información al respecto. Mientras tanto, Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, se ha referido este a lo vivido en el Villamarín con respecto al VAR, indicando que le sorprende tanto revuelo.

"Me sorprende porque son críticas a los aciertos. No voy a estar hablando de estas cosas, cada uno puede opinar como quiera y nosotros pensamos en lo que tenemos que hacer porque en cada partido puede pasar de todo y nada va a cambiar las cosas. Tenemos que centrarnos en nuestro trabajo, pensar solo en los partidos. El resto no lo controlamos", ha indicado el técnico galo sobre el arbitraje de Ricardo de Burgos Bengoetxea y González González en el VAR, que sigue generando impotencia en el cuadro verdiblanco.