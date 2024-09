Abran paso al fútbol de verdad

Sevilla/Fútbol de verdad, por fin, a pesar de que los puntos de las tres primeras jornadas, dos en el caso del Betis por su aplazamiento del encuentro con el Getafe, valgan exactamente igual que los que comienzan a disputarse a partir de este domingo. Y el calendario ha querido que la escuadra de Manuel Pellegrini, con la plantilla ya al completo y todos los debates que se quieran establecer en la comparación de la misma con las de las últimas campañas comparezca nada más y nada menos que en el Santiago Bernabéu.

No se le ha dado mal al Ingeniero y a su equipo esas comparecencias en el feudo del Real Madrid, donde él fue entrenador una temporada, en los últimos cursos, aunque las circunstancias hoy serán ligeramente diferentes. En lugar de ser en la recta final de los campeonatos ligueros es, precisamente, al contrario, en el arranque, y encima los anfitriones también arriban con algunas urgencias debido a esos dos empates fuera de casa que tampoco esperaban en pleno éxtasis por la llegada de Mbappé.

Las alineaciones posibles en el Real Madrid-Betis / Departamento de Infografía

Son cuestiones, sin embargo, que no deben ocupar más tiempo del preciso desde la perspectiva verdiblanca. El Betis llega a este encuentro después de haber arrancado con dos empates, contra el Girona y frente al Alavés, y también tiene sus necesidades, que no urgencias. Después del fin de un verano bastante agitado en lo referente a las altas y a las bajas, Pellegrini llega ya con la plantilla definitiva a esta comparecencia en el Paseo de la Castellana.

El Betis se ha quedado sin Nabil Fekir, su gran estrella durante los cinco últimos años, concretamente hasta que Isco llegara en medio de la grave lesión del francés, pero ahora dispone de Lo Celso en su segunda etapa como verdiblanco. Pelligrini, a tenor de su convocatoria, habrá estimado que el argentino no está en las condiciones físicas adecuadas para hacerse con el liderazgo que venía ejerciendo Fekir durante este arranque del curso.

Pellegrini tiene la receta para puntuar en el Bernabéu, como ha demostrado en las últimas temporadas

Ése es el principal problema a resolver en el Santiago Bernabéu, pues Fekir, a pesar de los dos goles claros que falló el pasado domingo en la visita a Mendizorroza, estaba siendo un futbolista importante dentro del engranaje de Pellegrini y parecía que estaba recuperando los galones que siempre tuviera antes de su grave lesión en la rodilla.

El debut de Vitor Roque

Pero el mercado tiene esas circunstancias y ahora deberá el Betis adaptarse a una nueva situación. Por ejemplo, no se puede descartar que para hoy se produzca el debut de quien debe ser también uno de los pilares fundamentales del nuevo edificio que construya el Ingeniero. Se trata de un jovencísimo brasileño llamado Vitor Roque que ha sido prácticamente menospreciado durante su corta etapa en el Barcelona.

El club azulgrana pagó una auténtica millonada por su traspaso, pero desde que se pusiera a las órdenes de Xavi, primero, y de Flick, después, casi lo han ninguneado. Pero, ojo, Vitor Roque, con sólo 19 años en su documento de identidad oficial, ya sabe lo que es enfundarse la camiseta amarilla de la selección absoluta de Brasil. Además, durante su etapa en el Athletico Paranaense ya dejó muestras más que sobradas de su calidad como delantero.

Vitor Roque es un 9 con mucha movilidad, con capacidad para abrirles huecos a los compañeros para sus llegadas desde atrás y también con intuición para cazar balones sueltos en los remates. Habrá que ver si es capaz de adaptarse a las exigencias del fútbol europeo, pero no hay ninguna razón para que no sea así y ésa es la gran esperanza de un Pellegrini que confía en sacarle el rendimiento necesario para no echar de menos ni a su compatriota Willian José ni a Borja Iglesias, los dos futbolistas que más han ocupado esa posición durante la estancia del chileno en el Betis.

Las ausencias de Isco y Lo Celso complican las cosas en el eje y existe expectación por ver a Vitor Roque

A la espera de la recuperación de Bakambu, ésa debe ser la opción principal para que el Betis esté más cerca del gol. Hasta el momento sólo ha conseguido uno en la Liga, pero en la Conference League sí se destapó el pasado jueves con tres minutos brillantes. Tuvo mucho que ver para ello la actuación de un Abde que parece que está dispuesto a dar ese paso necesario para convertirse en un futbolista importante en este Betis. Sin Fekir y todavía con las ausencias de Isco y de Lo Celso, podría ser el momento para que el internacional por Marruecos sí alzara la mano de manera definitiva para ganarse un sitio en los pensamientos de Pellegrini.

Salida del Betis para enfrentarse al Real Madrid en el Bernabéu / José Ángel García

Más o menos se espera algo parecido de un Rodri que finalmente se quedó como un integrante más de la primera plantilla, aunque esta vez habrá que ver con qué elementos se maneja el entrenador verdiblanco para esta visita al Santiago Bernabéu. Rui Silva es seguro y la defensa dependía bastante del estado físico de Bartra. El catalán no viajó y junto al intocable Diego Llorente estará Natan, mientras que Sabaly y Perraud deben ser los dos laterales.

Relacionado Lo Celso ya está en Sevilla para ser nuevo jugador del Real Betis

Con Marc Roca fijo en el doble pivote, la incógnita es si Johnny será titular por primera vez en la Liga. Debe ser así, aunque Pellegrini siempre le tiene la máxima fe a William Carvalho. Pablo Fornals es fijo en un enganche que tiene la duda de quién entrará por Fekir. No se puede descartar que Rodri y Abde/Juanmi estén en los costados con el castellonense en el medio. Y arriba es un día en el que el trabajo de Aitor Ruibal es fundamental, aunque también habrá que ver cuál es el estado de forma de Vitor Roque para que el brasileño comience a ser importante para Pellegrini.

Son las combinaciones posibles cuando ya el fútbol es el auténtico, cuando las especulaciones por el mercado han concluido y el Betis se presenta en el Santiago Bernabéu con los elementos que tendrá hasta enero, al menos. No es la mejor plaza para arrancar esta nueva era, pero quién dijo miedo. A Pellegrini y los suyos lo avalan los últimos resultados en el estadio madridista.